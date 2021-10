Ricette Zia Cri: sugo di funghi noci e panna

Un primo piatto goloso e soprattutto veloce da preparare, la pasta con il sugo di funghi con panna e noci di Zia Cri. E’ la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 ottobre 2021 ma in realtà questa panna con funghi e panna non è piaciuta a tutti. Tante le critiche sui social perché c’è sempre troppa panna nella cucina di Antonella Clerici e poco tempo a disposizione di Zia Cri per cucinare. In effetti il primo piatto con i funghi di oggi non è perfetto, un po’ troppo liquido il condimento. Proviamo a fare questo pasta con sugo di funghi e noci con o senza panna e con qualche minuto in più di tempo.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Sugo funghi panna e noci

Ingredienti: 1 scalogno, 300 g di funghi misti, 1 mazzetto di timo, 250 ml di panna fresca, 80 g di formaggio grattugiato, 80 g di noci, prezzemolo tritato, olio evo, sale e pepe

Preparazione: è un primo piatto veloce quindi ovviamente scegliamo la pasta già pronta o magari la pasta fatta in casa che abbiamo congelato. Passiamo subito al sugo e tritiamo al coltello lo scalogno, versiamo in un tegame o padella antiaderente e facciamo soffriggere con un po’ di olio. Poi aggiungiamo i funghi che abbiamo già pulito e tagliato a fettine o a pezzi. Perfetto se abbiamo i funghi porcini che daranno gusto e profumo al nostro piatto. Facciamo andare e saliamo, aggiungiamo anche il timo tritato e poi versiamo un po’ di acqua di cottura, ne basta anche meno di un mestolo. Cuociamo i funghi e alla fine aggiungiamo le noci spezzettate. Versiamo la panna e facciamo andare, il sughetto si deve un po’ addensare.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo in padella, facciamo saltare con il condimento e completiamo con il prezzemolo fresco tritato a coltello e con del formaggio grattugiato.