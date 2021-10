Cavatappi con sugo di cavolo nero è la ricetta di Zia Cri

Un’altra ricetta di Zia Cri molto facile e veloce per E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta della pasta al sugo di cavolo nero, i cavatappi al cavolo nero. Non solo perché in realtà Zia Cri usa il pesto di pomodorini per condire la pasta e poi completa i piatti con le foglie di cavolo nero cotte e saltate in padella. Un primo piatto che aggiungiamo alle ricette di Zia Cri che si preparano per il pranzo o la cena in pochi minuti. In pratica mentre cuoce la pasta il sugo è pronto. Ecco come si fa il sugo di cavolo, il pesto ai pomodorini secchi, la pasta di oggi 4 ottobre 2021 di Cristina Lunardini.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – cavatappi al sugo di cavolo nero

Ingredienti: 350 g di cavatappi, olio di oliva, 250 g d cavolo nero, 2 acciughe dissalate, 1 spicchio di aglio, peperoncino – Per il pesto di pomodorini: olio evo, 100 g di pomodorini secchi, 30 g di capperi sotto sale, origano e 50 g di semi di zucca

Preparazione: cuociamo la pasta in acqua bollente e salata e intanto possiamo già preparar e il sugo al cavolo nero. Nella padella versiamo un po’ di olio di oliva e lo spicchio di aglio, facciamo soffriggere un po’ ma attenzione a non bruciare l’aglio. Uniamo le acciughe dissalate e il peperoncino che possiamo evitare se mangiano anche i bambini. Facciamo andare. Abbiamo già lavato le foglie del cavolo nero, le facciamo a pezzi con le mani e versiamo in padella, facciamo andare aggiungendo un po’ di acqua di cottura.

Per il pesto con i pomodorini mettiamo nel bicchiere alto i pomodorini secchi, i capperi, origano, semi di zucca e un po’ di acqua di cottura, un filo di olio di oliva e frulliamo con il mixer a immersione.

Scoliamo i cavatappi o altra pasta, condiamo con il pesto di pomodorini e serviamo completando con il cavolo nero.