Ricette Zia Cri, la frittata ripiena

Un’altra ottima ricetta di Zia Cri ed è la frittata ripiena per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 ottobre 2021. Doppia frittata con ripieno di prosciutto cotto affumicato e formaggio fontina ma se vogliamo possiamo farcire anche cin altri salumi e altri formaggi. L’idea di Zia Cri per la sua frittata è di aggiungere uova e zucchine ma separate. Non perdete questa e le altre ricette di Cristina Lunardini, sono sempre ricette molto veloci, perfette per il pranzo o la cena di chi ha poco tempo o poca voglia di stare in cucina ma adora mangiare bene.

Frittata ripiena la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per 4 persone – per la frittata: 8 uova, 1 carota, 1 zucchina, 30 g di formaggio grattugiato, sale

per la farcitura: 200 g di fontina e 150 g di prosciutto cotto affumicato

Preparazione: rompiamo le uova dividendole in due ciotole, 4 e 4. Sbattiamo le uova e aggiungiamo in entrambe le ciotole sale e pepe, anche il formaggio grattugiato.

Puliamo e laviamo la carota che grattugiamo con la grattugia a fori grossi, lo stesso facciamo con la zucchina. Versiamo la zucchina grattugiata in una ciotola mentre nell’altra versiamo la carota grattugiata.

Scaldiamo due padella antiaderente che ungiamo con un pochino di olio di oliva. Versiamo i due composti e facciamo cuocere sui due lati, aiutiamo con il coperchio per facilitare la cottura.

Disponiamo la prima frittata sul piatto grande e farciamo con le fette di prosciutto affumicato e con le fette di fontina. Adagiamo sopra l’altra frittata. Non è finita perché possiamo mettere in forno la frittata ripiena, il tempo di fare sciogliere il formaggio. Possiamo anche mettere tutto di nuovo in padella e scaldare con il coperchio, il formaggio si scioglierà ugualmente.

Serviamo la frittata ripiena a fette magari con un contorno di insalata.