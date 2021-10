Danesi del panettiere, ricetta di Fulvio Marino

Danesi del panettiere, la ricetta dolci di Fulvio Marino oggi 28 ottobre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Sono buonissimi i danesi e la ricetta di Fulvio Marino è da provare. Sono i dolci perfetti per la colazione ma anche per la merenda, sono i danesi di Fulvio Marino. Magari non troviamo lo stesso tipo di danesi quando li compriamo, molti sono con la confettura di albicocche e con la granella di nocciole. Questa ricetta dolce di oggi di E’ sempre mezzogiorno però è davvero molto golosa. Prepariamo prima l’impasto per queste brioche alla crema e uvetta, il resto è tutto molto semplice.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Danesi del panettiere

Ingredienti – per l’impasto: 1 kg di farina 0 forte, 5 uova, 150 g di acqua, 150 g di latte, 180 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito di birra, 100 g di burro

per guarnire: 200 g di burro, 100 g di crema pasticcera e 40 g di uvetta

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 forte, il lievito come sempre sbriciolato, il latte, quasi tutta l’acqua e le uova che abbiamo già sbattuto a parte. Impastiamo il tutto e uniamo lo zucchero, impastiamo e solo adesso aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e alla fine aggiungiamo il burro a pezzetti e poco alla volta. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per 12 ore.

Togliamo dal frigo e subito versiamo l’impasto sul tavolo, lo stendiamo con il mattarello e otteniamo un rettangolo spesso circa 1 cm. Dividiamo il rettangolo in 8 quadrati ma possiamo fare anche dei danesi un po’ più grandi.

Abbiamo il burro a pomata e lo spalmiamo sulla metà dei quadrati ottenuti. Sovrapponiamo a questi quadrati imburrati i quadrati senza burro ma li disponiamo sfalsati, in questo modo possiamo piegare le punte verso il centro del danese. Schiacciamo un po’ per fissarle. Al centro farciamo con la crema e con l’uvetta. Facciamo lievitare coperti per un’altra ora ma in un posto caldo. Mettiamo in forno 15 minuti a 180° C.

