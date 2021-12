Ricette Chloe Facchini: a Natale torta cioccolato e lamponi

La torta cioccolato e lamponi è una torta perfetta per il Natale, è una delle ricette dolci di Natale di Chloe Facchini per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La torta al cioccolato e crema rosa di lamponi diventa subito un dolce per il Natale con le decorazioni. Chloe Facchini propone lamponi freschi, stelle di cioccolato e bastoncini di zucchero. Tutto è davvero molto semplice per rendere goloso e originale un dolce Natale. Ecco la ricetta del 2 dicembre della torta al cioccolato e lamponi di Facchini.

Torta cioccolato e lamponi di Chloe Facchini – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per l’impasto: 250 g di farina 00, 200 g di cioccolato fondente, 10 g di lievito per dolci, 10 albumi, 250 g di zucchero, 250 g di burro, 50 g di zucchero a velo, 10 tuorli

per la crema: 750 g di formaggio spalmabile, 150 g di panna fresca, 200 g di purea di lamponi, 100 g di zucchero a velo, 3 fogli di gelatina

per decorare: Lamponi, Cioccolatini a stella, Bastoncini di zucchero

Preparazione: montiamo gli albumi a neve, uniamo lo zucchero a velo. A parte in un’altra ciotola lavoriamo il burro già ammorbidito con lo zucchero semolato e lavoriamo il tutto, montiamo con le fruste. Uniamo i tuorli ma uno alla volta. Dobbiamo ottenere un composto sostenuto, solo dopo uniamo una parte della farina setacciata con il lievito. Alterniamo poi gli albumi montati con il resto della farina. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo il cioccolato fuso a bagnomaria ma non caldo. Lavoriamo con la spatola e versiamo nello stampo imburrato e infarinato. Mettiamo in forno a 180° per 50 minuti circa.

Passiamo alla crema e lavoriamo il formaggio spalmabile con la panna liquida, uniamo lo zucchero a velo e montiamo ancora. Uniamo poi la purea di lamponi, che abbiamo frullato e filtrato. Mescoliamo e uniamo la gelatina già ammollata in acqua fredda, poi scolata e fatta sciogliere nel pentolino. Mescoliamo ancora e mettiamo in frigo.

Tagliamo la torta fatta raffreddare in tre dischi e farciamo con la crema di lamponi. Anche sopra mettiamo altra crema e decoriamo con lamponi freschi, stelle di cioccolato e bastoncini di zucchero

