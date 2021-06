Macarons ai lamponi, la ricetta di Chloe Facchini

La ricetta dei macarons ai lamponi di Chloe Facchini, la ricetta dolce di oggi 21 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Che golosità la ricetta di oggi di Chloe per fare i macarons. Lei ha scelto il colore rosso per i suoi dolcetti francesi. La farcia è di panna e formaggio spalmabile, quello che preferiamo. In più completiamo la ricetta dei macarons E’ sempre mezzogiorno con dei lamponi freschi. Se vogliamo tenerli fermi nel vassoio basta bloccarli con un po’ della farcia. Completiamo con menta fresca per dare altro colore ed ecco i macarons da fare in casa, una ricetta facile e veloce di Chloe.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CHLOE FACCHINI – MACARONS AI LAMPONI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: la base del macaron è la meringa all’italiana: mettiamo lo zucchero semolato nel pentolino, aggiungiamo l’acqua, circa 40 grammi, ma non è importante la dose perfetta al grammo, facciamo raggiungere 118° C ma non superiamo mai i 124° C altrimenti diventerà una lastra.

Semimontiamo gli albumi nella planetaria, ma non usiamo uova del giorno prima, solo un po’ meno fresche. Quando è il momento versiamo a filo e sempre montando versiamo lo sciroppo bollente. Continuiamo fino ad ottenere un composto ben fermo. Possiamo preparare la meringa anche il giorno prima e mettere in frigo.

Nella ciotola versiamo la farina di mandorle con lo zucchero a velo. Aggiungiamo un po’ alla volta queste polveri alla meringa, mescoliamo con delicatezza con la spatola. Versiamo il colorante in polvere, rosso magari, mescoliamo. Versiamo il tutto nella sacca e sulla teglia foderata con la carta forno o sulla base di silicone. Facciamo asciugare per circa 20 – 30 minuti e mettiamo in forno a 150° C per 15 minuti circa.

Per la farcia amalgamiamo la panna con la crema di formaggio e la bacca di vaniglia. Scegliamo la crema di formaggio spalmabile che preferiamo. Frulliamo con le fruste elettriche. Facciamo riposare in frigo per 20 minuti, si deve ben raffreddare. Ribaltiamo i macarons e metà li farciamo con la crema, accoppiamo e completiamo con un lampone fresco su un lato, così si tiene fermo grazie alla crema.