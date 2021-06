Galette Bretonne, la ricetta di Chloe Facchini

La ricetta della galette bretonne di Chloe Facchini è la golosa idea di oggi 8 giugno 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ una ricetta che ricorda le crepes, Antonella Clerici commenta che è un po’ simile alla piadina ma è croccante. Chloe suggerisce per la galette bretonne un ripieno di uovo, formaggio e prosciutto cotto e una chiusura come si vede nella foto. Diventa un ottimo piatto completo se la serviamo con una insalatina. La ricetta della galette bretonne, la ricetta francese di oggi da E’ sempre mezzogiorno è perfetta sempre, in ogni stagione e per tutti. Non perdete questa e le altre ricette della Facchini, la ricetta di Chloe.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI CHLOE FACCHINI – GALETTE BRETONNE

Preparazione: versiamo le due farine nella ciotola, il sale, mescoliamo e aggiungiamo l'olio, questo passaggio è importante per fare sviluppare alla farina meno glutine, mescoliamo con la frusta a mano. Uniamo adesso l'uovo e un po' alla volta l'acqua mentre continuiamo a mescolare. E' un po' come le crepes. Facciamo riposare l'impasto in frigo con la ciotola ben coperta. Se cuociamo invece subito la galette non sarebbe croccante ma gommosa. Questo impasto dobbiamo farlo quindi la sera prima o minimo due ore prima.

Togliamo dal frigo la ciotola, una parte di acqua affiora in superficie, mescoliamo con la frusta. Scaldiamo la padella antiaderente, deve essere bollente. Ungiamo con un po’ di carta da cucina con un filo di olio di oliva, deve essere leggermente unta. Passeremo poi il foglio di carta unto tra una galette e l’altra.

Versiamo un mestolo di composto e proseguiamo come con le crepes classiche, giriamo e rigiriamo per un’ottima cottura. Appena rigiriamo la galette sulla parte bollente rompiamo l’uovo e mentre continua la cottura fermiamo l’uovo con la forchetta per non farlo colare sulla padella, facciamo cuocere anche l’uovo. Aggiungiamo il prosciutto cotto e il formaggio grattugiato tipo groviera. Possiamo mettere anche dei funghi. Chiudiamo a pacchetto e facciamo sciogliere il formaggio.