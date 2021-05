Gnocchi di patate, ricetta e consigli di Chloe

La ricetta degli gnocchi di patate di Chloe per E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta del primo piatto di oggi 31 maggio 2021. Non solo la ricetta per fare gli gnocchi con tante patate e poca farina ma anche tanti consigli. Chloe Facchini come sempre ci delizia con i suoi piatti perfetti, con le sue spiegazioni e da un po’ di tempo anche con la sua energia molto positiva. Gli gnocchi si fanno con le patate vecchie ma se abbiamo le patate nuove ci sono dei consigli che non dobbiamo perdere ed è Chloe a spiegarci come si fa. Seguiamo nel dettaglio tutta la ricetta degli gnocchi con le patate da E’ sempre mezzogiorno. Se non possiamo usare la classica farina usiamo altro andrà bene lo stesso, quindi una ricetta perfetta anche per i celiaci.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI CHLOE – GNOCCHI DI PATATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo 4 litri e 1 kg di sale grosso, così abbiamo l’acqua satura. Mettiamo le patate con la buccia partendo dall’acqua fredda, al bollore cuociamo circa 50 minuti, poi scoliamo e sciacquiamo sotto l’acqua calda, peliamo e schiacciamo. In questo modo non assorbiranno il sale.

Alle patate schiacciate aggiungiamo la farina e impastiamo poco altrimenti le patate buttano fuori l’acqua, basta più che altro schiacciare e in poco tempo l’impasto è fatto. Va lavorato sempre da caldo.

Possiamo fare subito i filoncini e tagliamo a dadini che passiamo tra le mani dando la forma di palline. Chloe suggerisce gnocchi un po’ grandini.

In due padelle diverse sciogliamo un po’ di burro. Nella pentola con acqua che bolle aggiungiamo un po’ di aceto e sbollentiamo i funghi tagliati a fette, così avremo i funghi con il colore candido. Un minuto o anche meno e scoliamo i funghi che saltiamo in padella con il burro e con il timo.

Nell’altra padella con il burro cuociamo gli gnocchi che non vanno lessati. Dobbiamo ottenere degli gnocchi ben dorati. Versiamo poi i funghi agli gnocchi, aggiungiamo altro tipo. Condiamo la panna acida con sale e pepe, mescoliamo. Serviamo gli gnocchi con i funghi su una base di panna acida fredda.