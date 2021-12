La torta vaniglia e cioccolato per Antonella Clerici, ricetta Sal De Riso

La ricetta di Sal De Riso per il compleanno di Antonella Clerici, la torta di oggi 6 dicembre 2021 dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. E’ la charlotte vaniglia e cioccolato, è la torta di compleanno di Antonella Clerici, una deliziosa sorpresa per la conduttrice che ha festeggiato in tv con tante sorprese davvero inaspettate. La torta di compleanno che Sal De Riso ha pensato per Antonella Clerici è di certo molto golosa ma abbiamo bisogno di un bel po’ di tempo per farla in casa. Una charlotte con un bordo di biscotto savoiardo fatto in casa, il pan di Spagna, la bagna all’arancia alle due creme e il croccante. Possiamo provarci, ecco la ricetta della charlotte di Sal De Riso da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Sal De Riso – Charlotte vaniglia e cioccolato per Antonella Clerici

Ingredienti: 2 dischi di pan di spagna, Bagna all’arancia

per il biscotto savoiardo: 200 g di tuorli, 90 g di zucchero, 280 g di albumi, 75 g di zucchero, 130 g di farina, 45 g di fecola di patate, ½ bacca di vaniglia, Zucchero a velo

per la bavarese vaniglia e cioccolato: 375 ml di latte, 150 g di tuorli, 1 bacca di vaniglia, 110 g di zucchero, 13 g di gelatina, 65 ml di acqua, 200 g di panna semi montata, 60 di cioccolato fondente al 70%, 200 g di panna semi montata

per il croccantino alle nocciole: 200 g di zucchero, 60 g di glucosio, 100 g di granella di nocciole tostate, 60 ml di acqua, 10 g di burro

per decorare: riccioli di cioccolato bianco, panna montata

Preparazione: per il biscotto savoiardo montiamo gli albumi con lo zucchero. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero. Agli albumi aggiungiamo il composto con i tuorli mescoliamo e poi uniamo la farina e la fecola setacciate, lavoriamo con delicatezza e versiamo il tutto nella sacca. Foderiamo la teglia con la carta forno, disegniamo un rettangolo pieno. Aggiungiamo sopra lo zucchero a velo e mettiamo in forno 6 minuti a 200°.

Passiamo alla crema e lavoriamo i tuorli con zucchero e vaniglia, uniamo poi il latte caldo, mettiamo suo fuoco e portiamo a 82° mescolando. Uniamo la gelatina. Dividiamo la crema due parti e in una uniamo il cioccolato tritato, mescoliamo e facciamo raffreddare. In entrambe le creme aggiungiamo la panna semi montata

Passiamo al croccante e nel pentolino versiamo lo zucchero con glucosio e acqua, facciamo dorare e uniamo la granella di nocciole, alla fine il burro. Facciamo andare mescolando e versiamo tutto sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo con altra carta e spianiamo con il matterello. Facciamo raffreddare.

Possiamo comporre la torta e mettiamo nella tortiera il disco di pan di Spagna, il bordo è invece il biscotto savoiardo fatto prima. Inzuppiamo con la bagna all’arancia, farciamo con la crema al cioccolato, aggiungiamo il croccante a pezzettini. Aggiungiamo il secondo disco di pan di Spagna, altra bagna, la crema bianca, altro croccante a pezzettini e mettiamo nel congelatore ben coperta. Togliamo dal congelatore e possiamo decorare con la panna e cioccolato bianco.

