Plumcake alle carote con yogurt, la ricetta di Sal De Riso

Finalmente Sal De Riso ci ha regalato la ricetta di un dolce semplice da fare a casa, la ricetta del plumcake alle carote con lo yogurt e le nocciole, una vera delizia. E’ la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 gennaio 2021, è la ricetta di un plumcake che ovviamente è speciale. Un passaggio dopo l’altro Sal De Riso ci mostra come si fa il plumcake di oggi, la torta con le carote, con lo yogurt, con le nocciole tostate e in polvere. Non perdete questa e le altre ricette di Sal De Riso e le altre con Antonella Clerici su Rai 1.

Ricette Sal De Riso E’ sempre mezzogiorno – Plumcake alle carote con yogurt

Ingredienti: 200 g di carote grattugiate, 80 g tuorlo d’uovo, 0,5 g di sale, 100 ml di olio evo, 140 g albume, 200 g di zucchero, 200 g di nocciole tostate in polvere, 200 g di farina 00, 10 g di lievito in polvere, 100 g di yogurt bianco, la scorza di 1 arancia, zucchero a velo

Preparazione: nel bicchiere alto versiamo i tuorli, l’olio di oliva, sale e con il mixer a immersione montiamo ottenendo una crema ben densa.

Per ottenere la polvere di nocciole, le tostiamo in forno a 140° per 10 minuti e poi le tritiamo. Versiamo in una ciotola la farina e la polvere di nocciole, uniamo anche il lievito per dolci, mescoliamo il tutto.

A parte montiamo gli albumi con lo zucchero, non esageriamo. Puliamo le carote e le grattugiamo con la grattugia a fori sottili.

Nella ciotola grande versiamo le carote, lo yogurt, l’emulsione con i tuorli, mescoliamo e uniamo la scorza di arancia grattugiata, mescoliamo e aggiungiamo metà degli albumi montati e metà del composto con la farina, mescoliamo e poi aggiungiamo il resto sia degli albumi che delle polveri. Amalgamiamo benissimo il tutto, versiamo nello stampo imburrato e infarinato. Perfetto lo stampo per plumcake ma anche lo stampo rotondo di 24 cm di diametro. Mettiamo in forno massimo 30 minuti a 170°, controlliamo la cottura qualche minuto prima. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e sformiamo. Decoriamo con lo zucchero a velo.

