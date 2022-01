Delizia al limone, la ricetta di Sal De Riso

Che meraviglia la delizia al limone di Sal De Riso, la ricetta delle delizie al limone di oggi 21 gennaio 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Questa volta il maestro Sal De Riso ci ha davvero deliziato con le golose delizie al limone che possiamo anche preparare a casa. Di certo non sarà una delizia al limone buona come quella di Sal De Riso ma avremo un dolce che ci farà sognare la costiera amalfitana. Non perdete queste e le altre ricette dolci di Sal De Riso e le altre ricette di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Di seguito le dosi per fare le delizie al limone e i passaggi per la crema, la classa e il pan di Spagna.

Delizia al limone ricetta Sal De Riso – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per il pan di Spagna: 400 g di uova, 40 g di tuorli, 240 g di zucchero, 120 g di farina, 120 g di fecola, 1/2 bacca di vaniglia, la scorza grattugiata di 1 limone

per la crema al limone:

140 g di tuorli, 140 g di zucchero, 140 ml di succo di limone, 140 g di burro, 1/2 bacca di vaniglia

per la crema pasticciera al limone:

350 ml di latte, 150 g di panna, 180 g di tuorli, 150 g di zucchero, 36 g di amido di mais, 1 bacca di vaniglia, 2 g di sale, la scorza di 2 limoni, bagna al limoncello, 600 g di panna montata al limone

per glassare: 1 kg di panna montata, 1 l di latte

Preparazione: per il pan di Spagna montiamo a lungo le uova con i tuorli e lo zucchero, aggiungiamo vaniglia e scorza di limone grattugiata, amalgamiamo. Uniamo la farina e la fecola setacciate, mescoliamo bene il tutto e versiamo negli stampini per le delizie, quelli di silicone sarebbero perfetti. Mettiamo in forno a 170° per circa 12 minuti.

Facciamo la crema pasticcera: sbucciamo i limoni ma la scorza deve essere molto sottile senza bianco, mai. Immergiamo nella panna e lasciamo qualche ora solo dopo aggiungiamo il latte e scaldiamo il tutto. Nella ciotola lavoriamo i tuorli con zucchero, vaniglia, uniamo l’amido e il sale. Versiamo un po’ di latte e panna, mescoliamo e poi versiamo tutto nella pentola con latte e panna senza le bucce di limone. Portiamo a cottura mescolano e a fiamma bassa. Copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Per la crema di limone lavoriamo nella ciotola i tuorli con lo zucchero e la vaniglia, uniamo il succo di limone bollente e portiamo la crema a 82° sempre mescolando nella pentola. Quando è pronta versiamo nella ciotola e facciamo raffreddare ma non del tutto, dobbiamo aggiungere il burro morbido, si deve sciogliere. Copriamo e mettiamo in frigo.

Abbiamo le due creme ben fredde le uniamo e aggiungiamo la panna montata zuccherata, versiamo il tutto nella sacca che mettiamo in frigo.

Sformiamo le delizie e passiamo nella bagna fatta con acqua, zucchero, scorza di limone e limoncello. Farciamo le delizie con un buco al centro, nella parte bassa.

Alla crema avanzata uniamo altro latte freddo e panna semi montata, amalgamiamo e abbiamo la glassa in cui immergiamo velocemente le delizie ripiene. Disponiamo nel vassoio e decoriamo con ciuffi di panna montata.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".