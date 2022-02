Tiramisù al forno, la ricetta di Sal De Riso

Non è la solita ricetta del tiramisù ma è la ricetta del tiramisù cotto, il tiramisù al forno di Sal De Riso, una vera delizia dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Per fare il tiramisù cotto in forno di Sal De Riso occorre prima preparare il pan di Spagna poi la pasta frolla, la crema e ancora qualche altra cosina ma la ricetta del tiramisù al forno di E’ sempre mezzogiorno è davvero facile, una torta perfetta in mille occasioni che possiamo fare tutti a casa. Immaginiamo che il tiramisù frolla, crema, pan di spagna, caffè e cacao sia una vera bontà. Ecco la ricetta da provare subito e non perdete le altre in tv.

Tiramisù al forno ricette Sal De Riso – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per la pasta frolla al caffè: 250 g di farina 00, 5 g di caffè in polvere, 150 g di burro fresco, 100 g di zucchero, 1 tuorlo, 1 uovo, 1 g di sale, ¼ di bacca di vaniglia

per la crema pasticcera al mascarpone: 200 ml di latte, 250 g di panna, 250 g di mascarpone, 200 g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, 100 g di uova, 25 g di albume, 30 g di amido di mais, 0,5 g di sale

per il pan di spagna al cacao: 300 g di uova, 60 g di tuorli, 150 g di zucchero, 75 g di farina, 75 g di cacao amaro

per la bagna al caffè: 150 ml di caffè espresso, 50 g di zucchero

per decorare: zucchero a velo, cacao

Preparazione: per il pan di Spagna montiamo le uova intere e i tuorli con zucchero e vaniglia, poi uniamo la farina e il cacao setacciati, mescoliamo e versiamo il tutto nello stampo rotondo, mettiamo in forno a 170 gradi per circa 20 – 25 minuti.

Per la frolla uniamo burro morbido e zucchero, l’uovo intero, il tuorlo e lavoriamo, poi uniamo la farina e il caffè e otteniamo velocemente la frolla. Il panetto avvolto nella pellicola lo mettiamo in frigo 1 ora.

Per la crema scaldiamo latte e panna con la vaniglia. A parte lavoriamo l’albume con l’uovo intero e lo zucchero, uniamo poi amido di mais e mescoliamo. Aggiungiamo il latte molto caldo, mescoliamo subito e mettiamo sul fuoco, mescoliamo sempre portiamo a 82 gradi e poi facciamo intiepidire. Completiamo con il mascarpone, mescoliamo e facciamo raffreddare coperto con la pellicola.

Stendiamo la frolla spessa mezzo cm e foderiamo lo stampo, copriamo con carta forno e legumi secchi, mettiamo in forno 180° per 10 minuti, poi togliamo carta e legumi e mettiamo in forno sempre a 180 fino a quando si dora. La frolla avanzata la tagliamo a dadini e cuociamo in forno a 180 gradi, facciamo dorare.

Versiamo la crema nella frolla fatta raffreddare, aggiungiamo il disco di pan di Spagna, bagniamo con il caffè dolce, altra crema e ancora pan di spagna e caffè, ancora crema. Completiamo con i dadini di frolla, mettiamo in forno 10 minuti a 180 gradi e poi completiamo con cacao amaro e zucchero a velo.

