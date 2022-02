Ricette di Carnevale di Zia Cri: crema fritta

Che gran golosità la crema fritta di Zia Cri, la ricetta della crema fritta per il Carnevale. Sono già tante le ricette di Carnevale che Antonella Clerici ci ha suggerito in queste puntata ei E’ sempre mezzogiorno e la ricetta di Carnevale della crema fritta è tra quelle che non possiamo perdere. Davvero facile, dobbiamo preparare la crema e farla indurire in frigo, poi tagliamo a cubetti o come preferiamo e passiamo nella panatura, friggiamo e il dolce di Carnevale è pronto. Meglio farla intiepidire, meglio farla raffreddare del tutto per gustarla. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ricette per il Carnevale. Ecco la ricetta per fare la crema fritta di Zia Cri.

Ricette di Carnevale E’ sempre mezzogiorno – Crema fritta di Zia Cri

Ingredienti per la crema fritta: 400 ml di latte intero, 100 ml di panna fresca, la scorza di 1 limone, 3 tuorli, 100 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 50 g di farina, 1 l di olio di semi di arachide

per la panatura: 100 g di pangrattato, 2 uova

Preparazione: versiamo il latte e la panna nella pentola, aggiungiamo la scorza di limone facendo attenzione ad evitare del tutto la parte bianca. Possiamo in alternativa profumare con la vaniglia. Scaldiamo il liquido.

Nella ciotola invece mettiamo zucchero e tuorli, lavoriamo e aggiungiamo la farina e l’amido di mais, lavoriamo bene il tutto. Aggiungiamo adesso latte e panna caldi, mescoliamo subito e rimettiamo tutto sul fuoco. Mescoliamo sempre e portiamo a cottura, facciamo addensare su fiamma bassa.

Versiamo la crema in un contenitore rettangolare, copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo. Si deve indurire, ben raffreddare. Adesso possiamo tagliare la crema a cubetti. Passiamo i cubetti nel pane grattugiato e poi nelle uova sbattute quindi di nuovo nel pane grattugiato. Scaldiamo abbondante olio nella padella o in un pentolino, friggiamo subito la crema a cubetti e facciamo dorare. Scoliamo su carta da cucina, facciamo raffreddare e gustiamo.