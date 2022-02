Ricette di Carnevale: castagnole farcite di Natalia Cattelani

Da non perdere la ricetta delle castagnole ripiene di Natalia Cattelani. E’ il più classico dei dolci di Carnevale ma è una ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta sempre. Le castagnole ripiene di crema sono golosissime e Natalia Cattelani ci suggerisce una ricetta veloce, soprattutto se le creme le prepariamo in anticipo. Possiamo farcire le castagnole di Natalia Cattelani con la crema semplice, con la crema al cioccolato o con la crema al pistacchio ma anche con la Nutella saranno perfette. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno per Carnevale, ecco l’impasto perfetto per le castagnole di oggi 15 febbraio 2022.

Ricette di Carnevale Natalia Cattelani – Castagnole farcite E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le castagnole: 160 g di farina, 250 g di yogurt greco, 1 uovo, 2 cucchiai di liquore all’arancia, scorza di 1 arancia, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 60 g di zucchero

per completare: 150 g di zucchero

per le creme: 2 tuorli, 1 uovo, 120 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 500 ml di latte intero, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 10 g di cacao amaro, 10 g di pasta pura di pistacchio, 1 l di olio di girasole

Preparazione: iniziamo dalle creme e nella pentola scaldiamo il latte. A parte lavoriamo i tuorli e l’uovo intero con lo zucchero, poi uniamo l’amido di masi e lavoriamo ancora il tutto, versiamo il composto nel latte caldo, mescoliamo subito e sempre. Fiamma bassa e aggiungiamo la vaniglia, facciamo addensare. Dividiamo poi la crema pronta e ancora calda in tre parti. In una non aggiungiamo niente, la lasciamo gialla, nella seconda versiamo della pasta di pistacchio, nella terza il cacao, mescoliamo bene. Copriamo tutte le ciotole con la pellicola e facciamo raffreddare.

Per l’impasto nella ciotola versiamo l’uovo intero, il liquore all’arancia o quello che preferiamo, lo yogurt gteco, la scorza grattugiata di agrumi e lo zucchero, lavoriamo bene il tutto e alla fine uniamo il lievito in povere per dolci, lavoriamo ancora.

Versiamo abbondante olio nella padella. Ci aiutiamo con due cucchiaini per creare le castagnole che facciamo cadere nell’olio ben caldo. Friggiamo bene e scoliamo su carta da cucina. Passiamo subito nello zucchero semolato e farciamo con le creme.

