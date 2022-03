Biscotti da inzuppo al miele, la ricetta di Zia Cri

Che bontà i biscotti al miele di Zia Cri, la ricetta dei biscotti da inzuppo al miele dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 2 marzo 2022 per Antonella Clerici e i suoi protagonisti in cucina ma la ricetta dei biscotti al miele di oggi è davvero da provare, anche più delle altre ricette di oggi in tv. E’ mercoledì delle ceneri, nessuna ricetta eccessiva ma E’ sempre mezzogiorno è un programma di ricette. Questi biscotti al miele, i biscotti da inzuppo al miele e zucchero di Zia Cri sono perfetti perché semplici, facili da fare, ottimi a colazione e non solo, per tutta la famiglia. Ecco la ricetta dei biscotti di Cristina Lunardini.

Ricette Zia Cri – Biscotti da inzuppo al miele

Ingredienti: 500 g di farina tipo 1, 80 g di zucchero, 2 uova, 1 tuorlo, 100 g di burro, 100 g di miele millefiori, la scorza di 1 limone, 100 ml latte, 15 g di ammoniaca per dolci, sale

per completare: 1 albume, 100 g di granella di zucchero

Preparazione: iniziamo impastando la farina con lo zucchero, le uova intere e il tuorlo e il miele, possiamo farlo direttamente sul tavolo di lavoro. Aggiungiamo poi il birro morbido, a pomata, lavoriamo bene il tutto e aggiungiamo la scorza di limone bio grattugiata, impastiamo ancora. A parte sciogliamo l’ammoniaca per dolci nel latte e versiamo tutto al composto che stiamo lavronad. Completiamo l’impasto.

Possiamo continuare anche subito, non è necessario mettere in frigo. Facciamo dei filoncini che tagliamo a pezzetti tutti della stessa grandezza, devono essere anche abbastanza grandi. Disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno e spennelliamo con l’albume, completiamo con la granella di zucchero e mettiamo in forno a 180° per massimo 1 minuti, controlliamo prima la cottura. Facciamo raffreddare e gustiamo a colazione e non solo.