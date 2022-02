Ricette Zia Cri: tortelli dolci alla frutta

La ricetta di oggi 28 febbraio 2022 di Zia Cri i tortelli alla frutta, i tortelli dolci che cuociamo in forno, non sono dolci fritti. Da non perdere i tortelli alla frutta secca dalle ricette di Zia Cri, le ricette E’ sempre mezzogiorno. Farina, burro, olio, uova, liquore, zucchero, latte e poco altro e così facciamo un impasto delizioso che mettiamo in frigo, poi prepariamo il ripieno a base di frutta secca e non solo ovviamente. Scopriamo tutta la ricetta dei tortelli dolci di Zia Cri, i tortelli al forno con un ripieno goloso. Ecco la ricetta di oggi di Zia Cri ma non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Tortelli alla frutta

Ingredienti – per l’impasto: 500 g di farina, 50 g di burro, 60 ml di olio di semi di mais, 8 g di lievito per dolci, 50 ml di liquore all’arancia, 4 uova, 100 g di zucchero, la scorza di 1 arancia, latte, 1 tuorlo d’uovo, zucchero semolato

per la farcia: 1 mela golden, 50 g di uvetta, 50 g di mandorle, 50 g di noci, 50 g di nocciole, 30 g di cacao, 50 g di confettura di albicocche, 50 g biscotti secchi, 30 ml liquore all’arancio, 1 uovo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo zucchero, le uova e impastiamo, poi uniamo il burro fuso, l’olio, il liquore all’arancia, il lievito per dolci e la scorza di arancia grattugiata. Impastiamo benissimo e mettiamo il panetto in frigo per 30 minuti avvolto nella pellicola per alimenti.

Per la farcia scaldiamo mandorle, noci, nocciole in padella, le tostiamo ma attenzione a non bruciarle. Frulliamo la mela sena buccia a pezzi e con uvetta, cacao, confettura di albicocche, poi aggiungiamo anche la frutta secca tostata, frulliamo in modo grossolano e completiamo con il liquore, l’uovo e i biscotti secchi tritati anche a mano. Amalgamiamo il tutto.

Stendiamo l’impasto freddo, meno di mezzo cm di spessore. Otteniamo tanti dischetti che farciamo con un po’ di ripieno, chiudiamo e abbiamo le mezzeluna che sigilliamo bene. Facciamo una miscela di latte e tuorlo e spennelliamo i tortelli. Disponiamo sulla teglia e mettiamo in forno a 180° per circa 12 minuti, anche qualche minuto in più.