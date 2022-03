Torta paradiso, la ricetta di Sal De Riso

Finalmente la ricetta di una torta Sal De Riso che possiamo fare tutti a casa, la ricetta della torta paradiso. E’ la ricetta dolce di oggi 11 marzo 2022 da E’ sempre mezzogiorno, è la classica torta che piace a tutti, che possiamo lasciare semplice senza creme e altro ma completando con lo zucchero a velo. Non perdete questa ricetta della torta paradiso di Sal De Riso, una delle ricette di Sal De Riso da provare subito perché semplice, adatta a tutti, a tutta la famiglia. La torta paradiso E’ sempre mezzogiorno è l’idea giusta per la colazione, per un regalo dolce, per una coccola a chi vogliamo bene. Ecco la ricetta della torta paradiso E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Sal De Riso E’ sempre mezzogiorno – Torta paradiso di Sal De Riso

Ingredienti: 170 g di burro morbido, 170 g di zucchero a velo, 2,5 g di sale, 80 g di tuorli d’uovo

70 g di fecola, 100 g di farina 00, 3 g di lievito per dolci, 100 g di uova intere, 40 g di zucchero, scorze di arance e limone, ½ bacca di vaniglia

Preparazione: nella ciotola lavoriamo il burro chiarificato morbido con lo zucchero a velo. Il burro chiarificato lo compriamo già pronto. Al composto uniamo i tuorli ma in più tempi, montiamo e aggiungiamo anche la scorza di arance e limone grattugiati, un pizzico di sale e la vaniglia. Se vogliamo possiamo anche aggiungere del liquore.

In un’altra ciotola setacciamo la fecola, il lievito per dolci e la farina 00, mescoliamo. In una terza ciotola montiamo le uova intere con lo zucchero semolato e questo composto lo aggiungiamo al burro e tuorli ma in più tempi e alternando alle polveri, mescoliamo bene ma adesso con la spatola e con delicatezza. Versiamo il tutto nello stampo già imburrato e infarinato, livelliamo e mettiamo in forno 40 minuti circa a 170°.

Togliamo dal forno, facciamo intiepidire, sformiamo e capovolgiamo la torta sul vassoio scelto. Facciamo raffreddare del tutto e completiamo con lo zucchero a velo.