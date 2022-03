Canederli dolci al cioccolato, la ricetta di Barbara De Nigris

Dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno oggi 15 marzo 20220 la ricetta dei canederli dolci di Barbara De Nigris, una vera delizia per tutti. Abbiamo sempre visto la preparazione dei classici canederli salati ma questi canederli dolci al cioccolato sono da scoprire. Una vera bontà per tutta la famiglia, un modo per sorprendere tutti perché i canederli non solo sono dolci ma all’interno c’è la Nutella. Poi li serviamo su una salsa alla vaniglia che è una vera meraviglia. Per la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei canederli dolci occorre però un po’ di pazienza, dobbiamo seguire vari passaggi; ecco la ricetta.

Ingredienti per i canederli: 60 g di burro, 60 g di semola di grano duro rimacinata, sale, 250 g di quark magro, 1 uovo, 130 g di farina 00, 150 g di crema di nocciola

per la panatura: 100 g di burro, 100 g di pangrattato, 50 g di zucchero, cannella in polvere, 50 g di farina

per la salsa alla vaniglia: 2 tuorli, 2 cucchiai di zucchero, 120 ml di panna fresca, 30 ml di latte fresco, 1 bacca di vaniglia

per guarnire: lamponi freschi, foglioline di menta, zucchero al velo

Preparazione: dobbiamo creare dei cubetti o delle palline di Nutella, le congeliamo, basta 1 ora.

Per l’impasto dobbiamo lavorare con la punta delle dita la semola di grano con il burro a pezzetti ma freddo. Aggiungiamo l’uovo intero e il formaggio quark e lavoriamo ancora, otteniamo un composto omogeneo, copriamo la ciotola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Passiamo alla panatura e nella padella sciogliamo il burro con lo zucchero, uniamo pane grattugiato, farina e cannella, mescoliamo e facciamo dorare il tutto.

Prepariamo anche la salsa alla vaniglia e nella pentola versiamo il latte, la panna e la vaniglia. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo i liquidi caldi e mettiamo sul fuoco mescolando portiamo a 82° quindi mai al bollore. Togliamo dal fuoco, facciamo raffreddare.

Dall’impasto freddo otteniamo 8 panetti e in ognuno inseriamo la pallina di Nutella, chiudiamo e formiamo i canederli. Cuociamo in acqua bollente e salata, 12 minuti dal bollore e poi scoliamo, passiamo in padella con la panatura cotta. Serviamo i canederli dolci sulla salsa alla vaniglia e completiamo con frutti rossi e zucchero a velo.