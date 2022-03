Va ormai di gran moda la friggitrice ad aria e sono molti gli appassionati di cucina, uomini e donne, che sperimentano cercando di preparare con questo oggetto che spaventa tanti, che fa impazzire altri, le classiche ricette della tradizione culinaria italiana. Oggi quindi, vi vogliamo parlare di un grande classico. Vi suggeriremo due ricette per preparare in casa con la friggitrice ad aria, le zeppole di San Giuseppe. A voi la scelta per la decorazione: usate la crema che più vi piace, noi intanto, vi suggeriamo come fare con la friggitrice ad aria delle buonissime zeppole per questa festa. E poi si sa, le zeppole vanno bene sempre, se ottenete un ottimo risultato, potrete riproporle!

Vi proponiamo quindi due ricette diverse per le zeppone di San Giuseppe da fare con la friggitrice ad aria.

Come fare le zeppole di San Giuseppe con la friggitrice ad aria

Gli ingredienti per l’impasto: 250 ml acqua, 150 g di farina 00, 45 g di burro, 1 pizzico di sale ,4 uova

Per farcire: crema pasticcera e amarene, crema al cioccolato, crema al pistacchio ( a piacere in base ai vostri gusti)

PROCEDIMENTO- Mettiamo l’acqua all’interno di una pentola con il burro tagliato a pezzettini e facciamo sciogliere a fiamma bassa mescolando di continuo, dopo che il burro si è sciolto versiamo la farina . A questo punto aspettiamo che il tutto si addensi sempre mescolando di continuo. Successivamente spostiamo l’impasto in una coppa e lo facciamo stemperare. Continuando aggiungiamo le uova una alla volta mescolando. Inseriamo l’impasto in sacca poche e formiamo le zeppole. Le zeppole devono cuore a 200 gradi per 9 minuti. Poi le decoriamo con la crema che abbiamo scelto.

Vi ricordiamo che la cottura delle zeppole in friggitrice ad aria può avvenire in due modalità: possiamo scegliere di usare olio di semi, ottenendo così un effetto “fritto” come nelle zeppole fritte, oppure senza olio. In questo modo avremo l’ effetto “forno” come nelle zeppole al forno.

Seconda proposta. La lista degli ingredienti per la pasta choux: 3 uova, 70 g burro, 40 g zucchero semolato, 160 g farina, 260 ml acqua, 1 pizzico sale fino, q.b. scorza di limone

Per friggere: olio di semi

Prepariamo l’impasto come facciamo sempre quando facciamo la pasta choux. Mettete l’impasto in una sacca da pasticcere con punta a stella del diametro di 1,5 cm. Formate le zeppole su carta forno, tenendola fissa su una leccarda unta d’olio oppure con i 4 lembi fermi. Prima di cuocerle, ritagliate la carta forno esattamente della dimensione della zeppola. Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180° per un paio di minuti. A questo punto prendete le vostre zeppole con la carta forno, stando attenti a non rovinare l’impasto e stando anche attenti che non siano non troppo vicine . Meglio cuocerne due o tre per volta, non di più. A questo punto, spruzzate le zeppole con un nebulizzatore di olio di semi. Se non avete il nebulizzatore mettete piano piano un po’ di olio, meglio non usare il pennello, l’impasto si potrebbe rovinare. Cuocete per 8 minuti a 180° dopo di che togliete la carta forno e cuocete aumentando a 200 per qualche altro minuto, capirete anche dal colore delle zeppole se basterà un minuto o magari se ci sarà bisogno di altri 2 o 3 minuti. Ovviamente la cottura dipenderà dal modello della vostra friggitrice ad aria.