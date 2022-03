Zeppole di San Giuseppe, la ricetta degli Improta

Come ogni anno non può mancare la ricetta delle zeppole di San Giuseppe di Mauro Improta, la ricetta di oggi 18 marzo 2022 delle zeppole di San Giuseppe di E’ sempre mezzogiorno. Oggi Mauro Importa ha preparato le zeppole per la festa del papà con suo figlio Mattia, il risultato è davvero favoloso. Zeppole di San Giuseppe fritte o zeppole di San Giuseppe al forno, ognuno sceglie il dolce che preferisce ma tutte le zeppole sono farcite con la crema e con le amarene, una vera delizia. Ecco la ricetta delle zeppole di San Giusppe di Mattia e Mauro Improta.

Ricette desta del papà E’ sempre mezzogiorno – Zeppole di San Giuseppe di Mauro Improta

Ingredienti: 250 di farina, 250 di acqua, 100 di burro, 6 uova, 3 g di sale, 1 l di olio di semi

per la crema: 400 ml di latte, scorza di 1 limone, vanillina, 130 g di zucchero, 50 g di amido di mais, 4 tuorli, sale

per decorare: amarene sciroppate, zucchero a velo

Preparazione: versiamo l’acqua nella pentola e scaldiamo, aggiungiamo sale e burro, facciamo sciogliere, mescoliamo e quando l’acqua bolle versiamo la farina tutta in una volta, mescoliamo subito, cuociamo mescolando sempre fino a quando il composto si stacca dalle pareti della pentola.

Versiamo il composto in una ciotola se lavoriamo a mano o nella planetaria, adesso aggiungiamo un uovo alla volta, mescolando sempre, il composto così si raffredderà e sarà ben amalgamato. Versiamo il composto nella sacca da pasticceria, chiudiamo con la bocchetta rigata.

Possiamo cuocere le zeppole in forno o farle fritte. Se le facciamo al forno foderiamo la teglia con la carta forno, con la bocchetta rigata formiamo un primo cerchio e poi sopra un altro cerchio, abbiamo la prima zeppola, proseguiamo con le altre e mettiamo in forno 10 minuti a 200° e poi altri 25 minuti a 190°.

Se vogliamo le zeppole fritte creiamo sempre un doppio cerchio ma su quadrati di carta forno, cos’ sarà semplice immergere le zeppole nell’olio profondo e ben caldo. Togliamo la carta forno e friggiamo con pazienza le zeppole, si devono dorare.

Per fare la crema scaldiamo nella pentola il latte con la scorza di limone e la vanillina. In una ciotola lavoriamo tuorli e zucchero e aggiungiamo l’amido di mais, aggiungiamo un po’ di latte caldo, mescoliamo e poi aggiungiamo il resto, mescoliamo e portiamo tutto sul fuoco. Mescoliamo sempre su fiamma bassa e portiamo a cottura. Versiamo la crema pronta in un contenitore largo e copriamo con la pellicola a contatto. Facciamo raffreddare. Tagliamo le zeppole fredde a metà, farciamo con la crema e poi altra crema sopra e amarene sciroppate. Zucchero a velo e serviamo.