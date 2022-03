Casgiaddini di ricotta, ricetta dolce di Michele Farru

Dalle ricette di Michele Farru per E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei casgiaddini, la ricetta dei dolcetti di ricotta e semola, una vera delizia. E’ una delle ricette sarde che non possiamo perdere, la ricetta dei dolcetti ripieni di ricotta. Michele Farru aggiunge al ripieno l’uvetta, la scorza di limone e la scorza d’arancia, già sentiamo il profumino di questi dolcetti sardi. Non perdete questa ricetta dei casgiaddini e le altre ricette in tv nella cucina di Antonella Clerici. Ecco come si fanno casgiaddini, prima un impasto con semola, acqua e strutto e poi il ripieno con la ricotta vaccino da zuccherare.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Michele Farru – Casgiaddini di ricotta

Ingredienti per la pasta: 750 g di semola fine, 150 g di strutto, 200 ml d’acqua, sale

per la farcia: 650 g di ricotta vaccina, 150 g di zucchero semolato, 40 g di semola fine, 2 uova, 50 g uva passa, scorza di 1 limone, scorza di 1 arancia

Preparazione: amalgamiamo la semola fine con lo strutto e poi aggiungiamo l’acqua un po’ alla volta, un pochino di sale, procediamo con tutto il tempo necessario prima con il cucchiaio e poi con le mani. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo per 1 ora circa.

Intanto, lavoriamo la ricotta con lo zucchero, uniamo la semola fine, le scorze di agrumi grattugiate, amalgamiamo bene il tutto. Sbattiamo le uova ma a parte e aggiungiamo l’uvetta, versiamo nel composto con la ricotta e completiamo amalgamando con cura.

Lavoriamo la pasta fredda, la tiriamo sottile, usiamo la macchina per la pasta sfoglia. Otteniamo dischetti di 10 cm di diametro e farciamo con un cucchiaio colmo di ripieno, richiudiamo i bordi verso il ripieno pizzicando la pasta in sei punti. Adagiamo sulla teglia e mettiamo in forno 35 minuti a 180°.