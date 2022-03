Fagottini di mele con salsa ai frutti di bosco, ricetta di Barbara De Nigris

Sono buonissimi i fagottini di mele con salsa ai frutti rossi di Barbara De Nigris, dolci golosi dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi. Prepariamo un semplice impasto che mettiamo i classici 30 minuti in frigo, prepariamo le mele golose in padella con lo zucchero, il vino bianco, la cannella. La ricetta dei fagottini con le mele di Barbara De Nigris prevedono anche la salsa ai frutti di bosco e la mousse di yogurt ma questa la possiamo evitare. Sono i fagottini la vera ricetta dolce di Barbara De Nigris, dolcetti con il ripieno di mele. Ecco la ricetta da non perdere.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Fagottini di mele con salsa ai frutti di bosco

Ingredienti per la pasta: 200 g di farina 00, 100 g di burro, 1 uovo, 40 ml di vino bianco, 10 g di lievito per dolci, sale

per il ripieno: 3 mele Golden, 50 g di zucchero, 40 ml di vino bianco, cannella, 150 g di confettura di albicocche

per la salsa ai frutti rossi: 150 g di fragole, 100 g di lamponi, 50 g di more, 50 g di Mirtilli, aceto di vino bianco, 30 g di zucchero

per decorare: mousse di yogurt

Preparazione: per la pasta impastiamo la farina con il lievito in polvere per dolci, il burro morbido a pezzetti, vino bianco e l’uovo, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo.

Per il ripieno laviamo le mele, le sbucciamo, tagliamo a dadini piccoli. Scaldiamo la padella, versiamo lo zucchero, le mele, il vino bianco e la cannella in polvere, mescoliamo e facciamo cuocere coperto per 5 minuti, togliamo il coperchio e facciamo andare altri 5 minuti, sei deve asciugare, poi facciamo raffreddare.

Per la salsa ai frutti rossi versiamo nella pentola i frutti rossi, lo zucchero, mescoliamo e facciamo andare sul fuoco, si devono disfare bene, togliamo dal fuoco e aggiungiamo l’aceto, facciamo raffreddare.

Tiriamo la sfoglia sottile e otteniamo un rettangolo grande, quindi dividiamo in 4 quadrati e su ognuno spalmiamo la confettura di albicocche, le mele e richiudiamo ottenendo i fagottini, basta portare tutta la pasta al centro. Completiamo con lo zucchero e mettiamo in forno a 180° per 20 minuti.

Per la mousse di yogurt basta lavorare lo yogurt greco con la panna montata e la colla di pesce. Serviamo i fagottini con accanto la salsa ai frutti rossi e le quenelle di mousse.