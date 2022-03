Ricette Zia Cri: banana bread con fave di cacao

La ricetta del banana bread con fave di cacao di Zia Cri, la ricetta del buonissimo dolce del 28 marzo 2022 di E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Cristina Lunardini ci regala ricette semplici e veloci e ancora una volta un dolce per tutta la famiglia. 4 banane mature, rum, succo di limone, fave di cacao, poco altro e non deve mai mancare un pizzico di sale come sempre. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette di Zia Cri e Antonella Clerici. Il banana bread è perfetto per la colazione e la merenda, perfetto in qualsiasi momento della giornata. Possiamo anche aggiungere delle gocce di cioccolato o dell’uvetta, magari anche frutta secca. Ecco come si fa la banana bread di Zia Cri.

Ricette E’ sempre mezzogiorno banana bread con fave di cacao – Ricette Zia Cri

Ingredienti: 4 banane mature, il succo di un limone, 4 cucchiai di rum, 250 g di farina 00, 120 g di burro, 90 g di zucchero, 50 g di zucchero di canna, 2 uova, 40 g di fave di cacao, 8 g di lievito per dolci, 3 g di bicarbonato, sale

Preparazione: sbucciamo le banane e le frulliamo con il rum e il succo di limone. In una ciotola lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero di semola e lo zucchero di canna. Aggiungiamo le uova ma uno alla volta, montiamo bene e solo dopo aggiungiamo un po’ alla volta farina, lievito, bicarbonato e fave di cacao alternando con il composto di banane, un pizzico di sale, mescoliamo e versiamo nello stampo da plumcake che abbiamo imburrato e infarinato. Disponiamo sopra l’impasto una banana tagliata a metà, mettiamo in forno a 180° statico per 45 minuti circa.

Facciamo raffreddare e poi completiamo con lo zucchero a velo, possiamo anche creare una decorazione con la carta forno.