Crostata con panna cotta e albicocche, ricetta Francesca Marsetti

Emozionata come il primo giorno a E’ sempre mezzogiorno Francesca Marsetti ha proposto la ricetta della crostata con panna cotta e albicocche. E’ il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 31 maggio 2022. Ultima settimana per Antonella Clerici e i cuochi di E’ sempre mezzogiorno, ultime ricette e sono le ricette estive che potremo copiare nei prossimi mesi. Possiamo fare la crostata con panna cotta scegliendo le albicocche oppure altra frutta fresca, avremo così ogni volta un dessert diverso da gustare. Non perdete questa ricetta dolce di Francesca Marsetti e le altre ricette in tv con Antonella Clerici. Ecco come si fa la crostata di panna cotta e frutta fresca.

Crostata con panna cotta e albicocche di Francesca Marsetti – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la frolla: 500 g di farina tipo 0, 300 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 80 g di tuorli, scorza di limone

per la panna cotta: 500 ml di panna fresca, 80 g di zucchero, 1 baccello vaniglia, 6 g di colla di pesce

per completare: 500 g di albicocche, 60 g di zucchero, 1 limone, foglie menta

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo la farina con il burro freddo a pezzetti, otteniamo il composto di briciole. Uniamo lo zucchero a velo, mescoliamo e uniamo la scorza di limone grattugiata e i tuorli, lavoriamo il tutto e otteniamo il panetto che mettiamo in frigo avvolto nella pellicola per alimenti Lasciamo al freddo per almeno 30 minuti.

Stendiamo la frolla fredda, spezza più o meno mezzo cm e foderiamo lo stampo per crostate già imburrato. Possiamo usare lo stampo furbo con il bordo, altrimenti scaviamo un po’ la crostata fredda per aggiungere la farcia. Mettiamo in forno a 170° per circa 20 minuti, facciamo raffreddare e sformiamo.

Versiamo la panna vaniglia e lo zucchero nella pentola, mescoliamo ogni tanto e facciamo scaldare, uniamo la colla già ammollata in acqua fredda e scolata. Facciamo sciogliere, mescoliamo e poi lasciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Tagliamo le albicocche a spicchi e condiamo con succo di limone e zucchero, teniamo da parte. Versiamo la panna cotta fredda nella crostata, livelliamo e mettiamo 2 ore in frigo. Completiamo con le albicocche e serviamo.