Crostata sbriciolata crema e fragole, la ricetta di Sara Brancaccio

Dalle ricette di Camper la crostata sbriciolata alle fragole di Sara Brancaccio, uno dei primi dolci suggeriti nel nuovo programma del mezzogiorno di Rai 1. E’ ancora tempo di fragole golose e la ricetta della sbriciolata con crema e fragole proposta dalla dolcissima Sara Brancaccio è davvero semplice. Un’idea golosa con una base di pasta frolla che prima mettiamo in forno e poi farciamo con la crema al formaggio e fragole. Completiamo con il crumble già cotto e mettiamo tutto in frigo. Al momento di servire la sbriciolata ben fredda dobbiamo solo aggiungere lo zucchero a velo. Una ricetta dolce suggerita da Roberta Morise e Tinto, una ricetta di Camper da provare subito.

Ricette Camper Sara Brancaccio – Crostata sbriciolata crema e fragole

Ingredienti per la frolla: 40 g zucchero a velo, 100 g burro morbido (a temperatura ambiente), 150 g farina,1 tuorlo, acqua fredda q.b.

Per il crumble: 200 g farina, 60 g zucchero semolato, 1/2 cucchiaino lievito per dolci, 1 presa di sale, 120 g burro a temperatura ambiente

Per la farcitura: 500 g formaggio spalmabile, 120 g zucchero a velo, 500 g fragole

Per decorare: zucchero a velo, una manciata di fragole intere

Preparazione: iniziamo dalla la frolla lavoriamo burro e zucchero. Uniamo poi il tuorlo, la farina e l’acqua. Stendiamo fra due fogli di carta forno e mettiamo in frigo per 30 minuti. Con la frolla ben fredda rivestiamo un anello da crostata di 20 cm di diametro. Copriamo con la carta forno e legumi secchi e mettiamo in forno a 160°, forno preriscaldato e ventilato. Dopo 15 minuti togliamo la carta da forno e i legumi e proseguiamo la cottura per altri 15 minuti o almeno fino a che la frolla non sarà bella dorata.Per il crumble: nella ciotola mescoliamo tutti gli ingredienti e spezzettiamo il composto su di una teglia, in modo grossolano. Mettiamo in forno a 180°, forno preriscaldato e ventilato, per 20 minuti mescolandolo spesso.Per la crema al cheesecake: usiamo la frusta elettrica e sbattiamo il formaggio cremoso con lo zucchero a velo e i semi del baccello di vaniglia per alcuni minuti. Tagliamo le fragole in pezzi di media dimensione e poi uniamo alla crema, mescoliamo delicatamente con un cucchiaio.Farciamola base della crostata con la crema e fragole, livelliamo bene e completiamo il dolce con il crumble, da spezzettare grossolanamente sulla crema. Infine, una spolverata di zucchero a velo. Serviamo fredda.