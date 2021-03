Bouquet dolce, la ricetta di Sara Brancaccio

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 marzo 2021 la ricetta del dolce bouquet fiorito di Sara Brancaccio. La ricetta di cupcake golosi, la ricetta di torni semplici da fare. Possiamo fermarci alle semplici tortine o creare anche noi il bouquet dolce per omaggiare Sanremo o magari per fare un regalo delizioso a una persona che amiamo. Non perdete la ricetta di oggi di Sara Brancaccio, dall’impasto delle tortine alla crema al burro. Seguiamo tutti i consigli dalla cucina di Antonella Clerici. Ecco il dolce di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del bouquet che si mangia.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BOUQUET DI TORTINI DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: rompiamo un uovo e aggiungiamo lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, montiamo e aggiungiamo l’olio e lo yogurt, mescoliamo ancora e poi uniamo la farina setacciata, per ultimo il lievito. Lavoriamo bene il composto. Dividiamo il composto negli stampini o pirottini di carta. Aggiungiamo i lamponi su ogni dolcetto. Mettiamo in forno a 180° C per 15 – 20 minuti.

Prepariamo la crema al burro: nel pentolino versiamo l’acqua, lo zucchero semolato, mettiamo il miele, mescoliamo e mettiamo sul fuoco e non mescoliamo più altrimenti si cristallizza lo zucchero. Dobbiamo invece ottenere uno sciroppo arrivando ai 114° C.

In planetaria montiamo i tuorli e a filo versiamo lo sciroppo e poi il burro, procediamo lentamente e otteniamo la crema al burro. Versiamo nella sacca da pasticceria con la bocchetta rigata.

Facciamo raffreddare i tortini. Decoriamo con la crema al burro che possiamo anche colorare con colorante alimentare, otteniamo dei fiori. Lasciamo i cupcakes nei pirottini.

Prendiamo una palla di polistirolo e infilziamo i dolcetti con gli spiedini, quindi creiamo il bouquet. Per simulare le foglie pieghiamo i pirottini di carta verdi e facciamo lavorare la fantasia.