Crostata alla crema di limone, la ricetta di Sara Brancaccio

Da Camper la ricetta di Sara Brancaccio da non perdere: crostata al limone meringata

Dalle ricette di Sara Brancaccio una ricetta dolce per Camper, la crostata al limone meringata, uno dei dolci preferiti dalla meravigliosa protagonista in pasticceria. E’ sempre lei che ci delizia non solo in tv tra un programma di cucina e uno spazio dolcissimo ma anche sui social. Sara Brancaccio con le sue ricette dolci, anche con la ricetta della crostata al limone meringata, ci racconta molto di lei. Ecco come si fa la crostata al limone, partendo dalla pasta frolla con cottura bianca fino alla semplice crema al limone e la meringa. Completiamo la ricetta dolce di Sara Brancaccio bruciando la crostata con il cannello. Ecco ingredienti e procedimento.

Ricette Sara Brancaccio – Crostata di limone

Ingredienti: Per la pasta frolla: 100 grammi burro, 40 grammi zucchero a velo, 1 tuorlo, 150 grammi farina 00, 1-2 cucchiai acqua fredda

Per la crema al limone: 2 limoni, 150 grammi zucchero semolato, 1 cucchiaio maizena, 3 uova,120 grammi succo di limone, 250 grammi burro

Per la meringa: 80 gr albumi in brick (circa 2), 80 gr zucchero semolato, 80 gr di zucchero a velo

Preparazione: facciamo la frolla impastando tutti gli ingredienti suggeriti, mettiamo in frigo 30 minuti, stendiamo e foderiamo lo stampo imburrato e infarinato, cuociamo in bianco in una tortiera da 24 cm di diametro.

Per la crema al limone, mescoliamo tutti gli ingredienti eccetto il burro in un pentolino. Ricordiamo di setacciare la maizena. Mescoliamo sempre finchè la crema non si sarà rappresa.

Togliamo dal fuoco, attendiamo e poi versiamo all’interno il burro a pezzetti. Frulliamo adesso il tutto con il frullatore a immersioni e così amalgamiamo bene. Attendiamo altri 5 minuti e poi versiamo la crema nel guscio della crostata ormai già fredda.

Per la meringa, schiumiamo gli albumi con le fruste elettriche per pochi secondi e dopo uniamo lo zucchero semolato. Continuiamo per 10 minuti alla massima potenza. Otteniamo un composto lucido, spumoso e fermo. Adesso uniamo anche lo zucchero a velo in due volte mescolando dal basso verso l’alto con una spatola. Versiamo sul dolce e con un cucchiaio ricaviamo dei ciuffi. Completiamo bruciandola con il cannello.