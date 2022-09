Pan brioche bicolore cioccolato e caffè ricetta di Manuel Saraceno

Soffice e goloso al caffè e cioccolato è la ricetta del pan brioche bicolore di Manuel Saraceno

Soffice e goloso il pan brioche cioccolato e caffè, la ricetta che Manuel Saraceno ha suggerito anche a Detto Fatto. Per la colazione e la merenda ma anche quando vogliamo regalarci un momento dolce e non eccessivo ecco che le fette di pan brioche al cioccolato e caffè ci possono davvero deliziare. Caffè espresso e cacao amaro in polvere nell’impasto scuro e poi la parte bianca più semplice. Non occorre aggiungere altro alle fette di pan brioche perché sarà già buonissimo così con il sapore di cioccolato e caffè. Ecco come si fa in modo semplice un pane dolce soffice per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

Ricette Detto Fatto di Manuel Saraceno – Pan Brioche bicolore cioccolato e caffè

Ingredienti impasto al caffè: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 70 ml caffè, 20 g cacao amaro, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi

Impasto bianco: 250 g farina 00, 5 g lievito di birra fresco, 1 uovo, 50 g zucchero, 80 ml latte, 3 g sale, 2 cucchiai di olio di semi

Sciroppo: 50 g zucchero, 50 ml acqua

Preparazione: per l’impasto al caffè nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, l’uovo, il cacao in polvere e una parte di caffè espresso, ovviamente freddo, lavoriamo il tutto e aggiungiamo il sale, il caffè rimasto, lo zucchero, impastiamo. Aggiungiamo l’olio di semi, completiamo l’impasto e otteniamo il panetto che lasciamo nella ciotola e copriamo con la pellicola. Facciamo lievitare per circa 3 ore a temperatura ambiente.

Facciamo l’impasto bianco nello stesso modo con gli ingredienti suggeriti.

Versiamo i due impasti sul piano leggermente infarinato e diamo la forma di due filoni che intrecciamo. Disponiamo nello stampo da plumcake imburrato e copriamo con la pellicola, facciamo lievitare 1 ora ma al caldo. Mettiamo in forno 180° per 25 minuti circa.

Possiamo preparare lo sciroppo facendo bollire acqua e zucchero pochi minuti, facciamo raffreddare e poi spennelliamo sul pan brioche sfornato ma ancora caldo.