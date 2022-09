Ricette Fulvio Marino: merenda della scuola, le trecce ai frutti rossi

Le favolose trecce dolci ripiene di frutti rossi o cioccolato, la super ricetta di Fulvio Marino

Dalle ricette dolci di Fulvio Marino le trecce ripiene di frutti rossi, la merenda per la scuola di oggi 13 settembre 2022 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Merenda per la scuola ma non solo e non solo ai frutti rossi perché le trecce dolci di Fulvio Marino le possiamo farcire anche con il cioccolato o con la marmellata, anche con scaglie di cioccolato o le classiche gocce di cioccolato. Con le ricette di Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno non si sbaglia mai. Ecco come si fa la merenda ai frutti rossi, non perdete le nuove ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

Ricette dolci Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Merenda ai frutti rossi

Per l’impasto: 1 kg di farina 0, 300 g di uova, 250 g di latte, 200 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito di birra, 200 g di burro, 1 baccello di vaniglia

Per farcire: Frutti rossi, Granella di zucchero, 1 uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra sbriciolato, le uova intere che abbiamo già sbattuto un po’ a parte, anche un po’ di latte e iniziamo ad impastare il tutto. Aggiungiamo lo zucchero e anche altro latte, impastiamo e dopo poco uniamo il sale e il latte avanzato. Impastiamo e completiamo con il burro morbido a pezzetti e la polpa della vaniglia, impastiamo e copriamo bene, lasciamo da parte 15 minuti e poi mettiamo 8 ore in frigo.Adesso dividiamo l’impasto freddo in pezzi da 100 g circa, otteniamo velocemente dei filoncini, copriamo e lasciamo 10 minuti a temperatura ambiente. Li stendiamo e farciamo con frutti rossi, chiudiamo ogni filoncino in modo da lasciare il ripieno all’interno. Intrecciamo tre filoni o anche due e abbiamo le trecce. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e facciamo lievitare ancora, ma sulla teglia e coperti. Completiamo con la granella di zucchero e mettiamo in forno a 180° C per 13 minuti.