Pan di panna, la ricetta dei panini soffici alla panna di Fulvio Marino

Favolosi i panini con la panna di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 maggio 2022, la ricetta dei pan di panna. Possiamo farcirli o lasciarli semplici e aggiungere freddi solo dello zucchero a velo. Possiamo creare varie forme ma per il pan di panna Fulvio Marino suggerisce la ricetta più semplice, la ricetta che mette i panini alla panna tutti insieme uno accanto all’altro nella teglia imburrata. Come sempre non perdete questa ricetta del pane soffice alla panna e le altre ricette di Fulvio Marino. Appuntamento a domani con Antonella Clerici e Fulvio Marino per altre golose ricette in tv perfette sempre.

Ricette Fulvio Marino – Panini alla panna

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 20 g di lievito di birra, 280 g di uova, 300 g di panna fresca, 180 g di zucchero, 20 g di sale, 200 g di burro, uovo per spennellare

Impasto lasciato lievitare per 12 ore in frigorifero – Panini lasciati lievitare 2 ore e mezza a temperatura ambiente – cottura: 180° per 15 minuti

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e quasi tutta la panna fredda, iniziamo ad impastare e uniamo lo zucchero, il sale e le uova fredde già sbattute a parte e impastiamo ancora. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato e il resto della panna, impastiamo. Aggiungiamo adesso il burro fatto ammorbidire ma un po’ alla volta, completiamo l’impasto, copriamo e mettiamo in frigo per 12 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo e subito lo dividiamo in panetti da circa 100 grammi. Diamo ai panetti la forma di filoncini con le estremità a punta ma non tocchiamo troppo l’impasto. Disponiamo sulla teglia imburrata a una distanza di 1 cm uno dall’altro. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore mezza ma a temperatura ambiente. I panetti si attaccheranno. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno 15 minuti a 180°. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo, possiamo farcire come vogliamo, anche con la panna montata o altro.