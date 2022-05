Libretti farciti, la ricetta dei panini di Fulvio Marino

Da non perdere come sempre le ricette di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno, oggi la ricetta dei libretti farciti. E’ la ricetta dei panini di Fulvio Marino, la ricetta con l’impasto che inizia dalla biga ma dentro c’è anche lo strutto, c’è anche il malto d’orzo. Sono panini perfetti anche per i bambini, buonissimi farciti come mostra sempre Fulvio Marino, con fette di salame, con del formaggio e perché no anche con la Nutella. Occorre un po’ di pazienza per fare questi nuovi panini di Fulvio Marino. Ecco la ricetta dei libretti di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – libretti di Fulvio Marino

Ingredienti per la biga: 500 g di farina tipo 0, 250 g di acqua, 5 g di lievito di birra

per l’impasto: 500 g di farina tipo 2, 300 g di acqua, 10 g di malto, 20 g di sale, 30 g di strutto

Preparazione: iniziamo dalla biga e nella ciotola versiamo la farina 0 con il lievito di birra sbriciolato e l’acqua, mescoliamo non dobbiamo impastare bene, copriamo con la pellicola e lasciamo 18 ore al fresco.

Dopo le 18 ore in un’altra ciotola versiamo la farina tipo 2, uniamo la biga, il malto d’orzo e quasi tutta l’acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta, impastiamo e poi uniamo lo strutto un po’ alla volta. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo infarinato, usiamo il mattarello e otteniamo un rettangolo spesso circa 2 cm. Lo pieghiamo e otteniamo un filone, schiacciamo un po’ con il mattarello e disponiamo sulla teglia, copriamo e facciamo lievitare 20 minuti.

Adesso lo stendiamo di nuovo col mattarello, diamo sempre la forma del rettangolo e di nuovo pieghiamo e otteniamo un filone. Pressiamo con il mattarello al centro del filone per tutta la lunghezza. Adesso tagliamo fette di circa 5 cm e abbiamo i panini che saranno di circa 120 g. Li mettiamo capovolti sulla teglia e copriamo. Facciamo lievitare 40 minuti.

Capovolgiamo i panini e mettiamo in forno a 240° per circa 15 minuti.