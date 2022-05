Pizza crostino, la ricetta di Fulvio Marino

E’ da provare subito la ricetta di Fulvio Marino della pizza crostino, è la pizza con farina tipo 0 e farina integrale, con doppia lievitazione, in frigo e poi 3 ore a temperatura ambiente. E’ una delle pizze E’ sempre mezzogiorno che Fulvio Marino ha proposto in questi giorni. Il condimento è molto goloso, prosciutto cotto, mozzarella, olio di oliva e origano ma è il risultato che è perfetto, una pizza diversa dalle solite, è la pizza crostino. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa l’impasto per la pizza crostino, come si procede con le lievitazioni e la cottura.

Pizza crostino ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 900 g di farina tipo 0, 100 g di farina integrale, 780 g di acqua, 7 g di lievito di birra, 22 g di sale, 40 g di olio extravergine

per farcire: 200 g di prosciutto cotto, 200 g di mozzarella, olio evo

Preparazione: nella ciotola impastiamo la farina integrale e la farina tipo 0 con quasi tutta l’acqua fredda e il lievito fresco di birra sbriciolato, poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine uniamo l’olio di oliva. Completiamo l’impasto e copriamo, facciamo lievitare in frigo per 12 ore.

Togliamo dal frigo e dividiamo in panetti da 400 grammi, facciamo lievitare coperte per 3 ore a temperatura ambiente. Versiamo sul tavolo infarinato e stendiamo, disponiamo nella teglia. Farciamo con mozzarelle e prosciutto cotto, origano e olio. Mettiamo in forno per 15 minuti a 250°.

E’ essenziale lasciare che l’impasto riposi coperto in frigo per 12 ore e poi seguire tutti i passaggi suggeriti come sempre da Fulvio Marino. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le altre pizze da E’ sempre mezzogiorno.