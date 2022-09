Torta profiteroles cioccolato e lamponi, ricetta di Antonio Paolino

La golosa ricetta della torta con profiteroles, lamponi e cioccolato bianco di Antonio Paolino

Che dolce idea la ricetta di Antonio Paolino della torta profiteroles e cioccolato con lamponi e panna, una delle ricette di oggi 28 settembre 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Una golosità da non perdere ma in realtà la ricetta dolce di oggi di Antonio Paolino si divide in due parti perché possiamo fare anche semplicemente la torta al cioccolato con panna montata e cioccolato bianco, lamponi. Invece, Antonio Paolino aggiunge anche i profiteroles e la ricetta diventa davvero completa. Bignè ripieni di panna montata alla vaniglia e ricoperti di cioccolato bianco. Ecco la ricetta dolce da E’ sempre mezzogiorno ma i bignè questa volta li compriamo già pronti.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Torta profiteroles e cioccolato di Antonio Paolino

Ingredienti per la base 3 uova,170 g di zucchero, 180 ml di latte, 100 g di olio di semi, 180 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, 1 bustina di lievito per dolci, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia, 150 g di succo di lamponi

Per la ganache al lampone: 250 g di purea di lamponi, 125 g di cioccolato bianco

Per i bignè: 30 bignè, 500 g di panna, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Per la glassa al cioccolato bianco: 250 g di cioccolato bianco, 50 g di olio di semi

Per decorare: 15 lamponi freschi, 10 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla base e montiamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo l’olio a filo sempre montando e poi aggiungiamo le polveri già setacciate a parte. Le polveri però le aggiungiamo in almeno due tempi alternando al latte, mescoliamo bene il tutto. Versiamo nello stampo imburrato e infarinato e mettiamo in forno circa 35 minuti a 175°. Facciamo poi raffreddare e tagliamo la parte superiore della torta così sarà ben livellata.

Passiamo alla ganache al lampone e facciamo bollire la purea di lamponi, ovvero i lamponi frullati, togliamo dal fuoco, aggiungiamo il cioccolato bianco che abbiamo tritato, mescoliamo e versiamo la glassa nella sacca, mettiamo in frigo, si deve raffreddare del tutto.

Tagliamo la torta in due parti e inzuppiamo con il succo di lamponi, con il manico del mestolo facciamo dei buchi sulle due parti delle torte e lì versiamo la ganache. Chiudiamo la torta e versiamo sopra la ganache avanzata.

Farciamo i bignè con la panna montata alla vaniglia, immergiamo poi nel cioccolato bianco fuso con un po’ di olio di semi. Disponiamo i bignè sulla torta e completiamo con panna e lamponi freschi.