Sbriciolata con crema al Marsala, la ricetta di Natalia Cattelani

Che buona la sbriciolata con crema al Marsala E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di oggi 27 settembre 2022 di Natalia Cattelani, la ricetta del dolce goloso che piacerà a tutti. Una sbriciolata alta perché con tanto ripieno, con tanta crema. Il segreto per un’ottima sbriciolata è di non pressare il composto nella tortiera. Possiamo aiutarci usando uno stampo con cerniera ma in ogni caso facciamo sempre raffreddare la torta prima di sformare. Prepariamo prima la pasta frolla e poi la crema al Marsala ma facciamo raffreddare tutto in frigo. Possiamo completare la ricetta della sbriciolata con crema di E’ sempre mezzogiorno con i pinoli. Ecco la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno del 27 settembre 2022.

Ingredienti per la frolla: 350 g di farina 0, ½ cucchiaino di lievito per dolci, 120 g di burro freddo, 130 g di zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, sale

Per la crema al Marsala: 4 tuorli, 150 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 400 ml di latte, 50 ml di Marsala all’uovo, 30 g di uvetta ammollata

Per decorare: 30 g di pinoli, zucchero a velo

Preparazione: per la frolla impastiamo il burro freddo a pezzi con la farina e il lievito in polvere setacciati, lo facciamo con la punta delle dita, otteniamo un composto sabbioso. Uniamo adesso lo zucchero, un pochino di sale fino e le uova, tuorlo e uovo intero. Impastiamo sempre con la punta delle dita ma lo facciamo fino a quando otteniamo un composto bene amalgamato ma sempre di briciole, anche se ben più grosse adesso. Copriamo e mettiamo in frigo 30 minuti.

Intanto, facciamo la crema e lavoriamo i tuorli con lo zucchero semolato, solo dopo aggiungiamo l’amido di mais, mescoliamo bene e aggiungiamo anche latte e Marsala, mescoliamo e versiamo tutto in una pentola, mettiamo suo fuoco, fiamma bassa, mescoliamo sempre fino a quando si addensa. Facciamo raffreddare in una ciotola larga e coperta con la pellicola. Mettiamo in frigo. Aggiungiamo poi l’uvetta rinvenuta nel liquore e amalgamiamo.

Scegliamo la tortiera adatta e imburriamo e infariniamo, disponiamo più di metà della pasta frolla fredda, non pressiamo ma otteniamo il guscio. Farciamo con la crema e copriamo con le briciole rimaste. Se vogliamo mettere i pinoli al centro basta disporre una ciotolina al centro della torta prima di completare con le briciole sulla crema e poi riempire il vuoto con i pinoli. Mettiamo in forno a 180° per 45 minuti circa. Completiamo con lo zucchero a velo.