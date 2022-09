Ricette Natalia Cattelani: torta in padella con uva fragola

Una torta cotta in padella, la ricetta di Natalia Cattelani per la torta con uva fragola

Che buona la torta in padella con uva fragola di Natalia Cattelani, la ricetta dolce di oggi 22 settembre 2022. Niente forno, nessuna cottura in forno per la torta di Natale Cattelani. Non è la prima torta in padella che la bravissima food blogger ci suggerisce ma è la prima torta in padella per E’ sempre mezzogiorno, terza edizione. E’ davvero tutto molto semplice ma la cottura in padella pretende ovviamene una fiamma perfetta, in questo caso fiamma media, padella massimo 28 cm minimo 24 cm e il coperchio. Se avete l’induzione impostate 4 – 5 del piano. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Natalia Cattelani, le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Torta in padella con uva fragola di Natalia Cattelani – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la base: 600 g di uva fragola, 3 uova,150 g di zucchero, 60 ml di olio di semi di girasole, 200 g di farina 00, 3 cucchiaini di lievito per dolci, 80 g di yogurt greco, scorza di 1 limone, 2 cucchiai di farina

Per la decorazione: 120 g di zucchero a velo, 1 cucchiaio di succo di limone, 10 g di meringhe piccole

Preparazione: sbattiamo le uova con lo zucchero, meglio se usiamo le fruste elettriche, lo facciamo a lungo così avremo un composto ben spumoso. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, attenzione alla parte bianca che è amara. Aggiungiamo a filo l’olio di semi e continuiamo a lavorare il composto. Solo dopo aggiungiamo lo yogurt greco e la farina setacciata con il lievito in polvere per dolci. Completiamo il lavoro mescolando con più delicatezza.

Laviamo con delicatezza l’uva, stacchiamo gli acini e li passiamo nella farina, eliminiamo l’uva in eccesso. Versiamo quasi tutta l’uva nel composto preparato prima, amalgamiamo con delicatezza.

Usiamo una padella del diametro di 24 massimo 28 cm, foderiamo la base con un disco di carta forno. Versiamo il composto e completiamo distribuendo l’uva infarinata rimasta. Copriamo con il coperchio, cuociamo a fiamma media per circa mezz’ora. Si deve asciugare e poi la possiamo girare, facciamo cuocere sempre a fiamma media per 4 minuti circa.

Passiamo alla decorazione, facciamo una glassa mescolando lo zucchero a velo con succo di limone o anche succo di uva ottenuto dagli stessi acini dell’uva fragola che abbiamo usato. La glassa deve diventare densa. La versiamo sulla torta pronta decorando come preferiamo, con altra uva, con meringhine, foglie di menta fresca.