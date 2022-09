Ricette dolci Fulvio Marino: schiacciata toscana all’uva

Schiacciata toscana all'uva! Che dolce con le ricette di Fulvio Marino!

La ricetta della schiacciata toscana all’uva, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 21 settembre 2022 per E’ sempre mezzogiorno. Un dolce semplice da fare ma occorre preparare l’impasto in anticipo perché va prima 18 ore in frigo e poi bisogna passare alla lievitazione, quindi la cottura. Come sempre Fulvio Marino con le sue ricette su Rai 1 ci delizia con preparazioni perfette. Questa ricetta della schiacciata dolce con l’uva è per due schiacciate, possiamo quindi dimezzare le dosi e ottenere un solo dolce. Uva nera, zucchero e non serve altro per farcire e rendere golosa questa schiacciata toscana. Un dolce perfetto dalla colazione alla merenda, ecco come si fa il dolce di oggi di Fulvio Marino proposta ra le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Schiacciata toscana all’uva ricetta dolce Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina 0 forte, 4 uova, 350 g di acqua, 300 g di lievito madre, 250 g di burro, 100 g di zucchero, 20 g di sale

Per la farcitura: 500 g di uva nera, 200 g di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 forte, aggiungiamo il lievito madre ma se non l’abbiamo lo sostituiamo con 15 g di lievito di birra fresco sbriciolato, un po’ di acqua, mescoliamo e aggiungiamo le uova che abbiamo già leggermente sbattuto. Impastiamo e aggiungiamo lo zucchero e ancora un po’ di acqua. Impastiamo e poi versiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo bene il tutto e alla fine aggiungiamo anche il burro morbido ma un po’ alla volta. Impastiamo e completiamo il lavoro. Copriamo bene e facciamo lievitare per 18 ore in frigo.

Togliamo l’impasto dal frigo, dividiamo in 4 panetti ma 2 devono essere un po’ più grandi delle altre. Gli ingredienti sono per due schiacciate. Copriamo i panetti e lasciamo 30 minuti a temperatura ambiente.

Adesso stendiamo il panetto piccolo e lo disponiamo nella tortiera, farciamo con un po’ di uva, zucchero semolato e copriamo con il panetto più grande che abbiamo già steso. Chiudiamo i bordi e sopra aggiungiamo altra uva e zucchero. Facciamo lievitare 2 ore coperto. Mettiamo poi in forno a 180° per circa 25 minuti.