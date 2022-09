Felicine di Fulvio Marino, la ricetta della pasta lievitata e fritta

Che buone le felicine. E' pasta lievitata e fritta, ricetta di Fulvio Marino

Che bontà le felicine di Fulvio Marino, pasta lievitata e fritta che possiamo servire con fonduta di formaggio. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 settembre 2022 ed è una vera golosità per antipasti, aperitivi, per aggiungere delizie salate a un buffet. Come sempre le ricette di Fulvio Marino su rai 1 sono spiegate nel dettaglio, dosi perfetti e ogni suggerimento possibile. Le chiama felicine ed è il nome perfetto perché sono davvero buonissime. Possiamo usare la sacca da pasticceria per fare felicine perfette o divertirci con un semplice cucchiaio. Questa volta una ricetta di Fulvio senza forno, questa volta niente pane, panini, focaccia o pizze. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici. Appuntamento a domani per un’altra ricetta del famoso panettiere piemontese esperto in lievitati, farine.

Felicine fritte di Fulvio Marino – Ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 900 g di enkir monococco, 10 g di lievito di birra, 1 l di acqua,10 g di sale, 1 l di olio di semi di arachide

Per farcire: fonduta di erborinato

Preparazione: nella ciotola versiamo l’acqua e sbricioliamo il lievito di birra, solo dopo aggiungiamo la farina suggerita e lavoriamo il tutto con la frusta ma dopo poco aggiungiamo il sale e completiamo l’impasto. Otteniamo una pastella ben omogenea, copriamo e facciamo lievitare per cica 2 ore a temperatura ambiente. Versiamo poi il composto lievitato nella sacca da pasticceria. Usiamo una padella o meglio ancora un pentolino in cui versiamo l’olio di semi di arachide, abbondante. Facciamo ben scaldare e con l’aiuto della sacca facciamo cadere tocchetti nel pentolino e friggiamo le felicine. Facciamo ben dorare e scoliamo su carta da cucina. Possiamo servire con la fonduta di formaggio ma anche da sole saranno buonissime.