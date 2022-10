Chiffon cake al miele, ricetta di Natalia Cattelani

La chiffon cake al miele è la torta alta e soffice, bellissima e golosa con la ricetta di Natalia Cattelani per E' sempre mezzogiorno

La ricetta della chiffon cake al miele è la ricetta dolce di oggi 3 ottobre 2022 di Natalia Cattelani per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La chiffon cake è la torta alta che sembra difficile da fare ma con i consigli di Natalia Cattelani diventa semplice. La ricetta della chiffon cake al miele di Natalia Cattelani prevede anche una deliziosa decorazione al cioccolato fondente con granella di nocciole, foglie di pasta sfoglia zuccherata e acini di uva zuccherati. Possiamo proporre anche altre decorazioni. Non perdete questa e le altre ricette di Natalia Cattelani dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Natalia Cattelani – Chiffon cake al miele E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 7 uova, 250 g di zucchero, 350 g di farina 0, 80 g di miele millefiori, 140 ml di olio di semi di mais, 200 ml di tè aromatico, la scorza e succo di 1 limone, sale, 2 cucchiaini di lievito per dolci

Per la decorazione: 10 acini di uva bianca e rossa brinati, 100 g di pasta sfoglia, 4 cucchiai di zucchero,1 tuorlo, 150 g di cioccolato fondente, 20 g di burro, 80 g di granella di mandorle

Preparazione: in una ciotola grande versiamo la farina, lievito pe dolci setacciati, lo zucchero semolato, mescoliamo. In una ciotola piccola versiamo il miele, olio di semi, il tè freddo e i tuorli, lavoriamo il tutto aggiungendo anche il succo di limone e la scorza grattugiata. Aggiungiamo i liquidi un po’ alla volta alle polveri, mescoliamo e solo alla fine uniamo gli albumi montati a neve ben ferma, questo è essenziali, li aggiungiamo in due tempi e mescoliamo con delicatezza. Versiamo il tutto nello stampo per chiffon cake e mettiamo in forno a 170° per circa 1 ora. Non imburriamo lo stampo.

La torta deve essere ben cotta, capovolgiamo e facciamo raffreddare, la sformiamo aiutandoci con un coltello o altro.

Sciogliamo il cioccolato con la noce di burro, mescoliamo bene, coliamo sulla torta fredda facendo colare solo un pochino verso i lati. Possiamo anche spalmare il cioccolato nella parte base e decorare con la granella di nocciole. Possiamo fare delle decorazioni di pasta sfoglia, possiamo prendere anche gli acini di uva, passiamo nell’albume sbattuto e pastorizzato e poi passiamo anche nello zucchero semolato.