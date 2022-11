Fiocchi di neve, la golosa ricetta di Antonio Paolino

Soffici e golosi i fiocchi di neve farciti, la ricetta di Antonio Paolino da E' sempre mezzogiorno

Soffici e golosi i fiocchi di neve, la ricetta dolce di Antonio Paolino di oggi 3 novembre 2022 per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Ancora una ricetta da non perdere, un dolce perfetto per tutta la famiglia, le brioche ripiene di golosa crema di latte a cui Antonio Paolino aggiunge anche la crema di ricotta, una vera bomba golosa. La ricetta dei fiocchi di neve come tutte le altre ricette E’ sempre mezzogiorno è spiegata nel dettaglio, gli ingredienti consigliati con le dosi perfette per un ottimo risultato. Ecco come si fanno i fiocchi di neve, le brioche con la crema di latte e crema di ricotta di Antonio Paolino.

Fiocchi di neve ricetta Antonio Paolino E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 300 g di farina Manitoba, 200 g di farina 00, 110 g di zucchero, 2 uova, 1 tuorlo,15 g di lievito di birra, semi di un baccello di vaniglia,160 g di latte, 90 g di burro, sale

Per spennellare: un tuorlo, 20 g di latte

Per la crema di latte: 300 g di latte, 40 g di amido di mais, 90 g di zucchero, semi di un baccello di vaniglia

Per la crema di ricotta: 220 g di ricotta vaccina, 220 g di panna fresca, 40 g di zucchero a velo, 10 g di miele

Per guarnire: 30 g di zucchero a velo

Preparazione: lavoriamo il latte con le uova già sbattute e il lievito sbriciolato, aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo bene, si deve sciogliere, uniamo poi le farine setacciate. Impastiamo a lungo e uniamo il burro a pomata in più tempi, solo alla fine il sale.

Disponiamo l’impasto nella ciotola, copriamo con la pellicola e lasciamo da parte 20 minuti. Dall’impasto otteniamo panetti da 40 g circa che trasformiamo in palline lisce. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare minimo 2 ore. Spennelliamo con il latte sbattuto con il tuorlo. Mettiamo in forno a 175° per circa 12 minuti.

Passiamo alla crema, versiamo il latte nel pentolino, scaldiamo e aggiungiamo zucchero semolato, vaniglia e amido, mescoliamo sempre sul fuoco e facciamo addensare. Versiamo la crema in un contenitore e copriamo con la pellicola a contatto, facciamo raffreddare.

Per la crema di ricotta aggiungiamo alla ricotta già lavorata il miele e lo zucchero a velo, lavoriamo con la frusta e versiamo il tutto nella crema raffreddata. Amalgamiamo e solo alla fine aggiungiamo la panna semi montata.

Farciamo i fiocchi con la crema, completiamo con lo zucchero a velo.