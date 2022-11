Da Geo la ricetta del tronchetto di Caterina, un tronchetto al cioccolato

Tra le ultime ricette di Geo ecco il tronchetto al cioccolato una vera delizia: è il tronchetto di Caterina

Che ne dite di preparare un bel tronchetto al cioccolato? Se amate il cioccolato non potete perdere una delle ultime ricette preparate nella cucina di Geo. Qualche giorno fa nel programma di Rai 3, molto amato e seguito dal pubblico della rete, sono stati protagonisti come sempre, degli esperti ! E per la parte dedicata alla cucina, è stato preparato un buonissimo tronchetto. La ricetta è stata preparata da Giovanni dell’Agnese, pasticciere, Maestro del Gusto di Slow Food – Torino. Insieme a Eugenio Signoroni, gastronomo di Slow Food, si è parlato del cioccolato e poi è stata preparata la cioccolata calda, fatta in casa, con una ricetta super facile e il tronchetto al cioccolato. Precisamente il titolo della ricetta è tronchetto di Caterina. Vediamo allora come si prepara questo tronchetto, che può essere accompagnato da una bella tazza di cioccolata calda, perfetta per questo periodo.

Da Geo la ricetta della cioccolata calda

Per 3-4 persone

300 g tavoletta di cioccolata fondente al 65%

270 ml latte

Procedimento

Scaldare il latte continuando a girare con il cucchiaio, quando arriva sui 60°circa mettere metà del cioccolato continuando ad amalgamare con cura, a scioglimento aggiungere il restante cioccolato e continuare a girare. Abbassare il fuoco per non farlo bruciare, meglio ancora se si fa a bagnomaria. Regolare di latte a seconda della consistenza voluta.

Da Geo la ricetta del tronchetto di Caterina

200 g farina debole (da biscotti)

150 g cioccolato fondente al 62%

130 g zucchero

150 g burro

4 uova

1 bustina di lievito in polvere

5 mele grigie di Torriana

2,5 g zenzero in polvere

0,5 g cannella in polvere

½ bacca di vaniglia

qb sale

Procedimento

Montare il burro con lo zucchero e aggiungere le uova. Unire le polveri e in ultimo aggiungere le scaglie di cioccolato e le mele tagliate a cubetti di circa 1cm. Versare l’impasto in uno stampo da plumcake rivestito con carta forno e cuocere per 30 minuti in forno a 170°. Una ricetta facilissima, per un dolce super buono.

Vi ricordiamo che potete rivedere la ricetta e l’intera puntata di Geo visitando il sito Raiplay.it.