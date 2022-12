Che golosa la ricetta del plumcake con sorpresa, la ricetta di Antonio Paolino

Fantastica la ricetta del plumcake di Antonio Paolino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 12 dicembre 2022. Antonio Paolino è un vero esperto in dolci e non a caso questo plumcake con le stelle al centro è facile da fare ma il risultato è di grande effetto. Non perdiamo questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Iniziamo con la base al cacao poi la base bianca e infine la glassa, decoriamo e avremo un plumcake perfetto per le feste di Natale e non solo, perfetto per tutto l’inverno. Ecco come si fa il dolce per la colazione e la merenda di Antonio Paolino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Plumcake con sorpresa

Ingredienti per la base al cacao: 150 g di farina 00, 30 g di cacao amaro,120 g di zucchero, 2 uova, 50 ml di olio di semi di girasole, 60 ml di yogurt magro, un pizzico di cannella, 8 g di lievito per dolci, sale

Per la base bianca: 230 g di farina 00, 165 g di zucchero, 3 uova, 20 g di miele millefiori, 210 g di yogurt magro, 70 g di olio di semi di girasole, Una bustina di lievito per dolci, 10 g di estratto di vaniglia, buccia di un’arancia grattugiata

Per decorare: 250 g di cioccolato fondente, 50 g di olio di semi di girasole, un rametto di rosmarino, 3 grappoli di ribes rossi,10 g di zucchero a velo

Preparazione: per l’impasto scuro versiamo le uova intere con lo zucchero nella ciotola, montiamo benissimo, uniamo l’olio di semi a filo sempre montando. Solo dopo aggiungiamo lo yogurt, amalgamiamo. Adesso uniamo le polveri, quindi cacao, farina, lievito per dolci e cannella, tutto setacciato. Amalgamiamo bene e versiamo il composto nello stampo da 26 cm circa di diametro. Ovviamente lo stampo imburrato e infarinato. Mettiamo in forno 25 minuti circa a 175°. Facciamo raffreddare e ritagliamo le stelle o altri biscotti di forma diversa.

Per la base bianca seguiamo gli stessi passaggi, quindi uva intere e zucchero, montiamo, uniamo l’olio a filo, aggiungiamo anche il miele, solo dopo uniamo lo yogurt e la vaniglia, la scorza d’arancia grattugiata e poi le polveri, farina e lievito. Versiamo 1/3 del composto nello stampo da plumcake, adagiamo una dietro l’altra le stelle al cacao. Versiamo sopra il resto dell’impasto bianco. Mettiamo in forno a 175° per circa 40 minuti.

Facciamo la glassa con il cioccolato fondente fuso a bagnomaria con l’olio di semi.