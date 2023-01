Torta pere e cioccolato, ricetta di Zia Cri

Favolosa la torta pere e cioccolato, questa è la ricetta di Zia Cri, la bravissima Cristina Lunardini

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 2023 la ricetta della torta cioccolato e pere di Zia Cri. E’ la ricetta del dolce di Cristina Lunardini perfetto in questo periodo che le pere sono buonissime, le usiamo sia fresche da aggiungere a dadini piccoli nella torta che disidratate come decorazione ma anche per dare un gusto speciale alla torta E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Zia Cri ma anche le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo prima l’impasto di briciole, poi la copertura al cioccolato, tutto in forno e completiamo con una deliziosa decorazione. Ecco la ricetta da provare subito di Cristina Lunardini.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Torta pere e cioccolato Zia Cri

Ingredienti: per lo streusel: 100 g di burro, 100 g di zucchero, 100 g di farina di mandorle, 70 g di farina, 30 g di cacao, 4 pere a cubetti

Per la copertura al cioccolato: 4 uova, 90 g di zucchero, 50 g di miele d’acacia, 55 g di farina di mandorle, 90 ml di panna, 90 g di farina, 6 g di lievito per dolci, 20 g di cacao amaro, 65 g di burro, 40 g di cioccolato fondente

Per completare: Panna montata, Zucchero a velo, Pere disidratate, 1 rametto di menta

Preparazione: iniziamo dallo streusel e nella ciotola mettiamo il burro a pezzetti con la farina di mandorle, la farina 00, il cacao, un pochino di lievito per dolci e lo zucchero, lavoriamo il tutto con le mani, otteniamo un composto di briciole.

In un’altra ciotola prepariamo la copertura al cioccolato montiamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo le polveri già setacciate: cacao, farina, lievito, quindi farina di mandorle, mescoliamo e uniamo il miele, la panna e cioccolato fuso con il burro. Lavoriamo il tutto.

Nella tortiera da 28 cm di diametro versiamo lo streusel, le briciole, adesso disponiamo le pere sbucciate e tagliate a dadini. Versiamo l’impasto al cioccolato e livelliamo. Mettiamo in forno a 170° per 50 minuti. Completiamo quando la torta è fredda con lo zucchero a velo, ciuffi di panna montata, le pere disidratate e se vogliamo anche la menta fresca.