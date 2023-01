Roulade al cioccolato, la ricetta del rotolo dolce di Barbara de Nigris

Che delizia la ricetta del rotolo al cioccolato di Barbara De Nigris, un dessert facilissimo da E' sempre mezzogiorno

Che delizia il rotolo al cioccolato di Barbara De Nigris del 23 gennaio 2023, la ricetta della roulade al cioccolato da E’ sempre mezzogiorno. Un goloso rotolo al cioccolato, un pan di Spagna al cacao, anzi ne facciamo due o un rotolo grande. Il ripieno scelto da Barbara De Nigris per il suo rotolo dolce è a base di yogurt naturale e panna montata, ovviamente i lamponi per ottenere un colore così bello. Tante le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da cui prendere spunto per preparare tanti dessert deliziosi e il rotolo è di certo un dolce facile da fare ma con la giusta decorazione e attenzione può diventare anche un dessert di grande effetto. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Barbara De Nigris per fare il rotolo al cioccolato.

E’ sempre mezzogiorno ricetta Barbara De Nigris – Rotolo al cioccolato

Ingredienti: 500 g di uova, 400 g di zucchero, 360 g di farina, 40 g di cacao amaro in polvere, la scorza di un’arancia, sale

Per il ripieno: 150 g di confettura ai lamponi, 150 g di lamponi frullati, 150 g di lamponi, 200 g di yogurt naturale, 70 g di zucchero al velo, 2 ½ fogli di gelatina ammollati, 150 g di panna montata

Preparazione: per il pan di Spagna montiamo le uova con lo zucchero, abbiamo un composto spumoso a cui aggiungiamo la scorza di arancia grattugiata, poi aggiungiamo anche la farina setacciata con il cacao, aggiungiamo però un po’ alla volta, mescoliamo e non dimentichiamo il pizzico di sale. Versiamo il tutto su due teglie da forno foderate con la carta forno, usiamo le placche del forno. Livelliamo e abbiamo uno strato sottile, meno di 2 cm per teglia. Mettiamo in forno a 200° per 6 minuti, togliamo dal forno e subito capovolgiamo il pan di Spagna sul canovaccio ricoperto di zucchero. Togliamo la carta forno e arrotoliamo i due pan di Spagna, abbiamo due rotoli. Facciamo raffreddare.

Passiamo alla crema che facciamo con yogurt e zucchero a velo, uniamo la gelatina reidratata e sciolta, aggiungiamo la panna montata, i lamponi frullati e la scorza di arancia grattugiata, mettiamo in frigo coperto per 1 ora.

Farciamo i due rotoli, aggiungiamo lamponi freschi e arrotoliamo di nuovo. Ci aiutiamo col canovaccio o la pellicola, mettiamo 1 ora in frigo. Poi completiamo con il cacao amaro, ciuffi di panna montata e lamponi freschi.