Torta di mele ricca, ricetta Natalia Cattelani

E' da fare subito la torta di mele ricca di Natalia Cattelani, la ricetta da E' sempre mezzogiorno

La ricetta della torta di mele ricca di Natalia Cattelani, la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno del 25 gennaio 2023. Una torta di mel molto golosa, semplice da fare, diversa dalle solite ma certo dobbiamo prima preparare la pasta frolla di Natalia Cattelani. Oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci ha mostrato anche come si fa la crema frangipane. Quindi, una torta di mele ricca perché è una torta a più strati, dalla base che è quella di una crostata alla confettura, la crema e le mele a dadini. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco la torta di mele di Natalia, la torta ricca.

Ricette Natalia Cattelani – Torta di mele ricca E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la frolla 250 g di farina 0, 2 cucchiaino di lievito per dolci, 120 g di burro, 130 g di zucchero, 20 g di panna fresca, 1 uovo, la scorza di 1 limone, sale

Per la crema frangipane: 80 g di burro morbido, 80 g di zucchero a velo, 80 g di farina di mandorle, 1 uovo, 1 tuorlo, la scorza di 1 limone, 30 g di farina, tre mele Golden, Il succo di un 1 limone, 200 g di confettura di albicocche

Preparazione: iniziamo dalla frolla e nella ciotola mettiamo il burro morbido, lo zucchero, amalgamiamo e aggiungiamo l’uovo intero e la panna, aggiungiamo ancora la scorza di limone grattugiata, lavoriamo un po’ e versiamo la farina setacciata con il lievito per dolci, impastiamo velocemente il tutto. Come sempre avvolgiamo il panetto nella pellicola per alimenti e mettiamo in frigo almeno 30 minuti.

Facciamo la crema e nella ciotola lavoriamo il burro morbido con lo zucchero a velo, usiamo la frusta e aggiungiamo l’uovo, il tuorlo, lavoriamo e poi versiamo la farina 00, la farina di mandorle, la scorza grattugiata di limone, amalgamiamo benissimo. Imburriamo lo stampo per crostate e foderiamo la base con la carta forno. Stendiamo la frolla fredda spessa mezzo cm, disponiamo la frolla nello stampo e modelliamo in modo perfetti. Versiamo adesso metà della confettura di albicocche e spalmiamo. Aggiungiamo la crema preparata prima, livelliamo e aggiungiamo anche le mele a dadini che abbiamo già condito con il succo di limone. Mettiamo in forno a 180° per circa 50 minuti, nella parte bassa del forno. Togliamo dal forno, facciamo un po’ intiepidire e completiamo spalmando il resto della confettura.