Panini all’ananas, la ricetta dolce di Fulvio Marino

Panini all'ananas sono panini dolci speciali, la ricetta di Fulvio Marino

Che idea i panini all’ananas di Fulvio Marino, la ricetta del 25 gennaio 2023 E’ sempre mezzogiorno. Non sono panini semplici con pezzi di ananas nell’impasto, no, questa ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno è un vero spettacolo, la base è un impasto con farina, latte, miele, burro e altro ma aggiungiamo anche il roux fatto con la farina di riso e il latte. Ovviamente completiamo i panini dolci di oggi di Fulvio Marino con la panna montata e cubetti di goloso ananas. Come sempre non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino ogni giorno con Antonella Clerici su Rai 1. Ecco come si fanno i panini dolci con l’ananas.

Panini all’ananas ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il thang zong: 30 g di farina di riso, 150 g di latte

Per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 8 g di lievito di birra, 290 g di latte, 20 g di miele millefiori, 10 g di sale, 40 g di burro

Per la guarnizione: 60 g di tuorlo, 160 g di zucchero,120 g di burro, 240 g di farina, 60 g di purea di ananas

Per il ripieno: panna montata, cubetti di ananas

Preparazione: nella pentola piccola portiamo il latte quasi a bollore e versiamo la farina di riso, mescoliamo e facciamo addensare su fiamma bassa, poi facciamo raffreddare in una ciotola.

Passiamo all’impasto e in una ciotola versiamo la farina 0, il roux freddo preparato prima, il lievito fresco di birra sbriciolato e parte del latte, mescoliamo e aggiungiamo il miele, mescoliamo e uniamo l sale e il latte avanzato, impastiamo e alla fine uniamo il burro morbido a pezzetti, completiamo l’impasto. Facciamo lievitare coperto a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume e ci vorrà almeno 1 ora a mezza.

Dividiamo poi l’impasto in panetti da circa 60 grammi e ripieghiamo, facciamo le palline che disponiamo sulla teglia, copriamo e facciamo lievitare ancora fino al raddoppio.

Passiamo alla guarnizione e nella ciotola mettiamo burro a pomata, zucchero, tuorlo e mescoliamo uniamo la farina e la purea di ananas maturo, impastiamo velocemente. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo. Tagliamo poi a fette di mezzo cm di spessore e ogni fetta la stendiamo col mattarello, la rendiamo sottile e disegniamo sopra una griglia che disponiamo sulle palline di impasto lievitato. Mettiamo in forno 15 minuti a 250°. Farciamo poi con panna montata a dadini di ananas.