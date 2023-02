Babka al cioccolato, ricetta dolce di Fulvio Marino

Facciamo il goloso babka al cioccolato, la ricetta è di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno, facilissima

Che buono il babka al cioccolato di Fulvio Marino, la ricetta dolce di oggi 1 febbraio 2023 da E’ sempre mezzogiorno. Babka con ripieno di Nutella, nocciole tritate e gocce di cioccolato; in più dopo la cottura quando il babka è ancora caldo completiamo con sciroppo d’acero e cacao amaro o polvere. Possiamo aggiungere anche altre gocce di cioccolato e nocciole tritate. La ricetta dolce di Fulvio Marino per fare il babka al cioccolato è davvero una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Babka al cioccolato, babka di Fulvio Marino, colazione, merenda, dopo cena, è sempre una golosa idea, di certo calorica ma buonissima.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Babka al cioccolato

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0, 2 uova, 80 g di acqua, 75 g di latte, 70 g di zucchero, 10 g di sale, 1 baccello di vaniglia, 11 g di lievito di birra fresco, 100 g di burro

Per la farcitura: 200 g di crema al cioccolato, 150 g di gocce di cioccolato, 100 g di nocciole tritate

Per guarnire: sciroppo d’acero, cacao amaro

Preparazione: rompiamo le uova nella ciotola, sbattiamo, aggiungiamo la farina, lo zucchero, la vaniglia, l’acqua e parte del latte, lavoriamo il tutto e poi aggiungiamo il lievito fresco sbriciolato con un altro po’ di latte. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto del latte, impastiamo. Alla fine aggiungiamo il burro morbido un poco alla volta, completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare per 12 ore in frigo. Stendiamo l’impasto freddo con il mattarello, otteniamo un rettangolo spesso 1 cm.

Sul rettangolo spalmiamo la Nutella, aggiungiamo le nocciole tritate e le gocce di cioccolato. Arrotoliamo dalla parte lunga e abbiamo il nostro rotolo ben stretto. Tagliamo il rotolo a metà per la lunghezza. Abbiamo così due filoni che intrecciamo. Sigilliamo le estremità con l’impasto e disponiamo la treccia nello stampo da plumcake o uno stampo simile, che tenga bene la forma. Lo stampo deve però essere imburrato e infarinato. Copriamo e lasciamo lievitare, deve raddoppiare il suo volume, a temperatura ambiente.

Mettiamo in forno 40 minuti a 180°. Togliamo dal forno, completiamo con sciroppo d’acero e spolveriamo con il cacao amaro.