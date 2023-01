Torta trapunta al cacao, ricetta Natalia Cattelani

Una torta al cacao che sembra una trapunta soffice e golosa, la ricetta di Natalia Cattelani

Che buona la torta trapunta al cacao di Natalia Cattelani, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Torta trapunta al cioccolato, la torta su cui versiamo la crema per ottenere non solo l’effetto trapunta ma anche tanta golosità. Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani non sono solo facili ma anche perfette, il risultato è sempre garantito. Natalia Cattelani prima di proporre una nuova ricetta a E’ sempre mezzogiorno la prepara a casa e fa assaggiare alla sua famiglia il nuovo dolce. Torta trapunta al cacao, la ricetta della torta al cioccolato di Natalia Cattelani, la ricetta dolce del 30 gennaio 2023.

Ricette dolci Natalia Cattelani – Torta trapunta al cacao E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la torta: 225 g di farina 0, 90 g di burro morbido, 150 g di zucchero, 3 uova, 30 g di cacao amaro, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 30 ml di caffè, 120 ml di latte, 40 g di gocce di cioccolato

Per la crema al cacao: 1 uovo, 1 tuorlo, 110 g di zucchero, 25 g di amido di mais, 20 g di cacao amaro, 350 ml di latte

Preparazione: per la crema nella ciotola sbattiamo l’uovo e il tuorlo con lo zucchero, aggiungiamo il cacao e l’amido setacciati, mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta il latte freddo, mescoliamo. Versiamo nel pentolino e facciamo cuocere, si deve addensare su fiamma bassa sempre mescolando. Facciamo raffreddare in un vassoio con pellicola a contatto, in frigo.

Per la torta montiamo il burro morbido con lo zucchero, aggiungiamo le uova una alla volta, montiamo e uniamo farina, cacao e lievito setacciati, mescoliamo il tutto benissimo. Uniamo il latte con il caffè e mescoliamo ancora. Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato, rettangolare ma va bene anche altra forma, se rotonda va bene anche di 26 cm di diametro.

Prendiamo un coltello e sulla superficie della torta ben livellata disegniamo una specie di griglia, l’effetto della trapunta. Versiamo la crema fredda nella sacca da pasticcere e seguiamo il disegno della trapunta. Negli spazi aggiungiamo le gocce di cioccolato. Mettiamo in forno 30 minuti circa a 180°.