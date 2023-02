Torta alla crema di latte, ricetta Antonio Paolino

E' golosissima la torta alla crema di latte, la ricetta di Antonio Paolino da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia la torta alla crema di latte di Antonio Paolino. E’ la ricetta del dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 febbraio 2023. Antonio Paolini prepara la torta Destinazione paradiso, la ricetta della torta dedicata al festival di Sanremo, a Gianluca Grignani. E’ la sua canzone e questa torta fatta con pan di Spagna, pasta frolla e crema di latte è di certo una vera delizia. Abbiamo il pan di Spagna già pronto, facciamo la golosa crema al latte in poco tempo e poi la pasta frolla che va messa anche in frigo. Non perdete i consigli di Antonio Paolino per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco la torta con crema al latte e pan di Spagna in un guscio di frolla.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Torta alla crema di latte

Ingredienti per la pasta frolla: 180 g di farina 00, 20 g di farina di mandorle, 110 g di burro morbido, 80 g di zucchero a velo, 2 tuorli, un cucchiaio di estratto di vaniglia

Per la farcia: 2 dischi di pan di Spagna

Per la crema: 300 g di latte intero, 120 g di latte condensato, 40 g di amido di mais, 2 cucchiai di estratto di vaniglia, Un foglio di colla di pesce, 150 g di panna semi montata

Per decorare: 150 g di panna montata, 20 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla frolla, impastiamo il burro a pezzetti con lo zucchero a velo, lo facciamo velocemente, aggiungiamo anche i tuorli e la vaniglia, la farina di mandorle e la farina 00, impastiamo il tutto velocemente. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 30 minuti in frigo. Stendiamo con il mattarello, uno spessore inferiore al cm.

Foderiamo lo stampo con la carta forno, disponiamo la frolla, bucherelliamo la base, copriamo con altra carta forno e aggiungiamo i fagioli secchi o altri pesetti. Mettiamo in forno 30 minuti a 175°. Togliamo carta e fagioli e mettiamo in forno altri 10 minuti stessa temperatura.

Passiamo alla crema e versiamo il latte nel latte condensato, mescoliamo e uniamo vaniglia e amido di mais, mescoliamo e mettiamo suo fuoco, facciamo scaldare. Aggiungiamo la gelatina reidratata e scolata, facciamo sciogliere. Abbiamo la crema che lasciamo raffreddare, versiamo la panna semimontata e mescoliamo.

Versiamo sulla frolla cotta un po’ di crema, adagiamo sopra un disco di pan di Spagna, ancora uno strato di crema e un altro disco di pan di Spagna. Mettiamo in frigo minimo due ore. Possiamo poi decorare con ciuffi di panna montata e completare con lo zucchero a velo.