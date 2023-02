Madeleines, la ricetta dolce di Chloe Facchini con sala al cioccolato bianco

Ed ecco finalmente la ricetta delle madeleines di Chloe Facchini, da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle madeleines di Chloe Facchini, la ricetta dei deliziosi dolcetti. Chloe Facchini come sempre ci regala ottime ricette, dolci, torte, primi e secondi piatti suggeriti in modo dettagliato. Le madeleines sono perfette per la colazione, per la merenda, anche per un regalo dolcissimo, una coccola. La ricetta delle madeleines di Chloe Facchini comprende anche la salsa al cioccolato ma Chloe suggerisce il cioccolato bianco fuso con panna e latte, una vera delizia da servire a parte perché potrebbe non piacere a tutti, è di certo molto dolce. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, ricette dolci e non solo.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini –

Ingredienti: 160 g di farina 00, 125 g di zucchero, 2 uova, 6 g di lievito per dolci, 60 g di burro fuso, 1 bacca di vaniglia, zucchero a velo

Per la salsa al cioccolato: 200 g di cioccolato bianco, 150 g di panna fresca, 60 g di latte

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero e i semi della bacca di vaniglia, lo facciamo tenendo la ciotola a bagnomaria. Possiamo anche scaldare solo un po’ nel microonde. Aggiungiamo poi la farina e il lievito che abbiamo setacciato insieme. Lavoriamo il tutto con delicatezza, dal basso verso l’alto. Aggiungiamo adesso il burro fuso, mescoliamo con la spatola. Quando il composto è pronto dividiamo negli stampini di silicone, che però non vanno riempiti del tutto, non dimentichiamo che i dolcetti lieviteranno un po’. Mettiamo in forno a 200° per 10 minuti, togliamo dal forno, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.Se vogliamo preparare anche la salsa al cioccolato scaldiamo la panna e il latte e versiamo sul cioccolato bianco a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere, frulliamo il tutto con il mixer a immersione. Serviamo a parte.