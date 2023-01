La ricetta delle golose frittelle di Daniele Persegani, sono le frittelle di nonna Elide

Da non perdere la ricetta delle frittelle di nonna Elide, la ricetta di Daniele Persegani del 31 gennaio 2023. Termina con una ricetta di Carnevale molto golosa il mese di gennaio per E’ sempre mezzogiorno. Questa volta è il simpatico e bravissimo Daniele Persegani a proporre il dolce giorno nella cucina di Antonella Clerici. Siamo ai dolci di Carnevale, siamo pronti per le ricette di Carnevale e non possono mancare i fritti, dolci da friggere per rendere tutto più allegro e goloso. Frittelle di nonna Elide, frittelle di Carnevale ma non è la solita ricetta, perché sono frittelle fatte con la polenta avanzata, rese speciali dall’uvetta ammalata nella grappa e dal cioccolato fondente. Tanti ingredienti semplici ma che fanno unica questa ricetta di Carnevale di Persegani. Non perdete questa e le altre ricette, le altre golose idee da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Frittelle di nonna Elide

Ingredienti: 500 g di polenta avanzata, 50 g di uvetta, ½ bicchiere di grappa, 3 uova, 100 g di zucchero, 150 g di farina 00, 1 limone, ½ bacca di vaniglia, 1 bustina di lievito per dolci, 150 g di cioccolato fondente, 1,5 kg di strutto, Zucchero semolato

Preparazione: nella ciotola versiamo la polenta avanzata e le uova intere, lavoriamo il tutto e abbiamo un composto omogeneo a cui uniamo la farina 00, mescoliamo bene e poi aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo e aggiungiamo l’uvetta che abbiamo ammollato nella grappa, uniamo anche la scorza di limone grattugiata e la vaniglia, mescoliamo e uniamo alla fine il lievito per dolci. Facciamo riposare 5 ore in frigo, coprendo la ciotola con la pellicola.

Versiamo nel pentolino lo strutto oppure abbondante olio, facciamo ben scaldare. Con due cucchiai creiamo con l’impasto le quenelle, inseriamo al centro un pezzetto di cioccolato, versiamo nell’olio o strutto bollente, friggiamo fino a dorare bene le frittelle. Scoliamo su carta da cucina e calde le passiamo nello zucchero semolato.